Hückelhoven: Syrer glücklich über Messe in St. Lambertus

Ein syrisch-deutscher Gottesdienst wird seit Januar einmal im Monat in der Hückelhovener Kirche gefeiert. Bis zu 200 Menschen kommen dazu aus der näheren und weiteren Umgebung. Gebetet wird auf Deutsch und Arabisch. Von Gabi Laue

Ungewohnter Klang in den Mauern von St. Lambertus: Gebete in Arabisch gehören jeden dritten Sonntag im Monat zum 11-Uhr-Gottesdienst dazu. Seit Januar gibt es das Angebot der deutsch-syrischen Eucharistiefeier, und das wird von zahlreichen syrischen Christen begeistert angenommen. "Wir wollen damit unsere christlich-syrischen Glaubensschwestern und -brüder willkommen heißen und ihnen die Integration in unsere Gemeinde erleichtern", hieß es dazu im Pfarrbrief. Die Gemeinschaft der Gemeinden hat eigens für die neuen Gottesdienstbesucher eine Handreichung von "Kirche in Not" erworben: 200 kleine Hefte "Christliche Gebete auf Deutsch und Arabisch".

Beim ersten gemeinsamen Gottesdienst wurden die ganz normalen Messtexte von diesem dritten Januar-Sonntag gelesen: Das Evangelium handelte von der Taufe Jesu im Jordan durch Johannes. In der Predigt griff Pfarrer Georg Kaufmann den Zuspruch Gottes "Dies ist mein geliebter Sohn auf" und deutete ihn als Zusage der Liebe Gottes an jeden einzelnen Menschen. Der Herr aus Syrien, der Texte vortragen sollte, war allerdings so stark erkältet, dass seine Stimme versagte. Beim nächsten Gottesdienst am kommenden Sonntag wird einer der jungen Männer die Texte vortragen.

Ende Januar feierte die syrische Gemeinde einen besonderen Gottesdienst. "Trauriger Anlass: Ein Familienangehöriger, der beim syrischen Militär war, ist in Palmyra vom IS getötet worden", berichtete Hans-Jürgen Knubben. Das ging auch Pfarrer Kaufmann zu Herzen, der in der Gemeindemesse die Exequien für den Bruder des Syrers gehalten hatte, der regelmäßig zu den Messen kommt. "Er war in Syrien vom IS ermordet worden - schrecklich! Wir müssen doch solchen Menschen hier Hilfe, Schutz und Heimat bieten können", betonte der Pfarrer. "Die haben einfach Angst. Das wurde uns allen da noch einmal schrecklich greifbar."

Bereits im November hatte eine große Zahl Syrer unter Leitung eines syrischen Pfarrers in St. Lambertus ihren Gottesdienst gefeiert. Es gab mehrfach Anfragen nach einem Angebot für syrische Christen. "Es war ein Priester aus Damaskus zu Gast, dessen Eltern als Flüchtlinge hier leben", erzählte Pfarrer Georg Kaufmann. Er wollte allerdings keine Sondergottesdienste, sondern gemeinsam mit diesen Menschen etwas machen. Die Syrer sind mit dem Syrisch-Malabarischen Ritus aufgewachsen, doch deren Kirche ist mit Rom uniert. "Es ist gar kein Problem, unsere Messe mitzufeiern", so der Hückelhovener Pfarrer.

Den Gottesdienstbesuch in Hückelhoven organisieren die syrischen christlichen Familien selbst, zum Beispiel über den Nachrichtenweg Whatsapp. Im Anschluss können sie im Pfarrzentrum Burg noch zusammenbleiben, was sie offensichtlich genießen. "Zuletzt waren 200 Leute da. Im Saal gibt es Kaffee und Kuchen, Essen kann im Altenheim bestellt werden, und ich gehe auch noch mit rüber", berichtete Kaufmann. Die Gottesdienstbesucher kommen aus der ganzen Region, teilweise aus Holland. "Sie leben verstreut und sind deshalb froh, dass sie mal zusammenkommen können." Aus der Gemeinde wurde der Pfarrer schon angesprochen, es sei schön, dass man den menschlichen Kontakt mal pflegt. Die Termine will der Pfarrer nun auch im arabischen Kiosk in Hückelhoven aushängen. Viele Syrer, die zuerst dachten, sie könnten wieder nach Hause, wenn alles "in Ordnung" ist, sind von dem Plan wieder abgerückt und resignieren, hat Georg Kaufmann erfahren. Was er "von da unten" hört, findet er furchtbar, da leide man mit. "Die haben Angst, Angehörige leben noch dort. Wir bieten ihnen hier Schutz und Raum."

Quelle: RP