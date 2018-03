Polizei sucht Zeugen nach gemeldeten Körperverletzungen in Ratheim.

Eine 70 Jahre alte Frau aus Hückelhoven meldete sich am Montag bei der Polizei. Sie gab an, dass sie gegen 17 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Jacobastraße in Ratheim fuhr und einen Mann bemerkte, der die Jacobastraße aus Richtung Breslauer Straße überquerte und nach einem vorbeifahrenden Motorrollerfahrer schlug.

Dann sei der Mann zu einer Bushaltestelle gegangen und habe auf eine Frau eingeschlagen. Der Mann ging in Richtung Buscherbahn, wo ihm eine Seniorin auf ihrem Fahrrad entgegenkam.

Der Unbekannte schubste die alte Frau zur Seite, so dass sie von ihrem Fahrrad fiel und gegen einen Stahlzaun prallte. Die Frau zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Mann flüchtete zu Fuß in Richtung Buscherbahn und in die Buscherstraße.

Er hatte dunkle Haare, wirkte westeuropäisch und war mit einer schwarz-braunen Jacke sowie schwarzen Handschuhen bekleidet. Die Polizei (02452 9200) sucht den Fahrer des Motorrollers sowie die Frau an der Bushaltestelle und weitere Zeugen.

