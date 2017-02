Hückelhoven: Vom Ferienjobber zum Geschäftsführer

Fabian Brücher hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt: Schon als Schüler hat er die WEP kennengelernt. Jetzt steht er an der Spitze. Von Anke Backhaus

Als er Schüler des Hückelhovener Gymnasiums war, führte ihn der Weg oft zur Wärme-, Energie- und Prozesstechnik GmbH, kurz WEP. Vor allem in den Ferien hat Fabian Brücher dort gejobbt. "Ich habe damals kleine Aushilfsjobs übernommen, um etwas Geld zu verdienen", erzählt er aus der damaligen Zeit. So fing alles an. Heute ist Brücher Geschäftsführer des Unternehmens - damit hat er sozusagen von der Pike auf eine Art Bilderbuchkarriere hingelegt. Zum 1. Dezember wurde er zum Geschäftsführer berufen und bildet zusammen mit Christoph Langel die Doppelspitze der WEP.

Es war nicht ganz zufällig, dass der heute 40-Jährige ausgerechnet bei der WEP vorstellig geworden ist, denn sein Vater ist einer seiner Vorgänger in der Geschäftsführung. Nachdem Fabian Brücher sein Abitur gemacht hatte, leistete er zunächst seinen Zivildienst im St. Lambertus-Altenheim in Hückelhoven ab. Zu dieser Zeit bereitete er sich allerdings schon auf sein Studium vor. "Mein Plan war, in Richtung Umweltschutztechnik zu gehen. Ich bin dann nach Jülich gegangen. Später habe ich mich aber mehr für die Energietechnik interessiert", erinnert er sich. Fabian Brücher, der auch während seines Studiums als Hilfswissenschaftler im Unternehmen war, ist schließlich bei der Energietechnik geblieben. In seiner Diplom-Arbeit hat er zum Abschluss seines Studiums eine Mikrogasturbine simuliert.

Im Anschluss zunächst als Freier Mitarbeiter unterwegs, kam er im Januar 2003 als Betriebsingenieur im Heizkraftwerk zur WEP, ehe er mit Erhalt der Prokura im Juli 2010 in die Geschäftsentwicklung wechselte. Brücher war seit diesem Zeitpunkt maßgeblich an der erfolgreichen Einführung und Umsetzung des Stromvertriebs beteiligt. Seit Juli 2012 ist er zudem technischer Geschäftsführer der zum gleichen Zeitpunkt mit der EWV aus Stolberg gegründeten Kooperationsgesellschaft EWV Baesweiler.

Heute sagt Geschäftsführer Fabian Brücher: "Seit über 20 Jahren durfte ich die Entwicklung der WEP begleiten. WEP habe ich als fairen Arbeitgeber sowie geschätzten Partner von Kommunen, regionalen Unternehmen und Kunden kennengelernt. Die Fortführung des Unternehmens als transparenten und präsenten Energiedienstleister zählt für mich zu meinen neuen Hauptaufgaben. Ich freue mich sehr über das mir entgegengebrachte Vertrauen und die neue Herausforderung."

Dem Unternehmen fühlt sich Fabian Brücher sehr verbunden. "Außerdem empfinde ich es als Luxus, direkt vor der Haustür arbeiten zu können", erklärt er. Ihm ist es besonders wichtig, dass das Unternehmen die persönlichen Kontakte zu den Kunden pflegt und dass die WEP stets die regionale Verbundenheit sowie den guten Kontakt zur Stadt Hückelhoven herausstellt.

Brücher erwartet, dass das Unternehmen in Zukunft wächst. Derzeit gibt es 18.000 Strom-, 2500 Gas- und 3000 Fernwärmekunden. Unter anderem den Fernwärmeausbau will die WEP weiter vorantreiben. Die WEP zählt derzeit 60 Mitarbeiter.

