Hückelhoven: Wahl schiebt WEP-Lauf in den Oktober

Die Werbegemeinschaft Hückelhoven hat ihren Terminkalender für das laufende Jahr vorgestellt. Der für den 24. September geplante WEP-Strom-Lauf findet nun am 8. Oktober statt. "Hollywood" beim Fest des Handels am 11. März. Von Gabi Laue

Einen gut gefüllten Terminkalender mit vielen Aktionen für die Kunden stellte die Werbegemeinschaft jetzt im Hotel am Park vor. "Wir fangen mit Vergnügen an", kündigte Vorsitzende Monika Schmitz-Schibbe an. Denn der Hückelhovener des Jahres 2016 wird beim Fest des Handels am 11. März, 19 Uhr, im Saal Sodekamp-Dohmen geehrt. Vorschläge sind noch willkommen. Das Motto diesmal: "Welcome to Hollywood". Die Kaufleute hoffen auf einen ähnlichen Erfolg wie im Vorjahr, als es um den "wilden, wilden Westen" ging. "Das hat das Fest des Handels viel lockerer werden lassen. Die Gäste waren gut drauf", findet die Vorsitzende.

Auf die mehr als 4000 kostenfreien Parkplätze in der Stadt macht die Aktion "Schnäppchen statt Knöllchen" am 24. März ab 10 Uhr auf dem Rathausplatz aufmerksam. Die Werbegemeinschaft verteilt wieder gratis Parkscheiben, denn die müssen auf vielen Stellplätzen korrekt eingestellt sein. Darüber hinaus verschenkt sie Mehrwegtüten. "Wir wollen die Leute daran erinnern, dass sie eine Tasche in die Geschäfte mitbringen können und dann keine Plastiktüte verlangen müssen", erklärte Monika Schmitz-Schibbe.

Tausend Ostereier, gesponsert von Rurtal-Ei, werden am Gründonnerstag, 13. April, verteilt. Gut eine Woche später werden die Damen hofiert: Läufer in Pink vor den Geschäften laden am 21. April zur Ladies Night mit Aktionen bis 22 Uhr zum Einkaufen und Informieren ein. Im Vorjahr rollte eine Stretch-Limousine durch die Parkhofstraße. Zum Muttertag haben die Geschäfte in der Innenstadt wieder eine Überraschung parat. Mannschaften aus vier Personen aus Mitgliedern der Werbegemeinschaft treten am 14. Juni zum Beachvolleyball-Turnier an, tatkräftig unterstützt vom VC 99 Ratheim. Sportlich geht's weiter am 20. August mit der Tour de Rur. Zum Cityfest wird am 3. September wieder ein Kindertrödel aufgebaut.

Verlegen musste die Werbegemeinschaft den WEP-Strom-Lauf, eine Gemeinschaftsveranstaltung mit dem TuS Jahn Hilfarth und der WEP. Wegen der Bundestagswahl fällt der Startschuss nun am 8. Oktober. Ralf Sester ist dankbar, dass DJK Gillrath die Doppelbelegung mit dem 38. Geilenkirchener Volkslauf erlaubt hat: "Das ist eine Riesenkiste, uns den Starttermin zu geben. Dafür gebührt Gillrath ein dickes Dankeschön", unterstrich Sester.

Traditionell beschließt die Werbegemeinschaft das Jahr mit der Sterntaleraktion in Geschäften, der Spende mit Herz (im Vorjahr 100 Tafel-Päckchen), der Verlosung auf dem Weihnachtsmarkt und dem "Bratenlauf" am 26. Dezember.

Quelle: RP