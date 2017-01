Hückelhoven: Wie Hückelhoven sich neu erfand

Ein "kleines Neujahrskonzert" der Bergkapelle stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfanges der Stadt. Bürgermeister Bernd Jansen blickte auf die Zechenschließung vor fast 20 Jahren. Neuigkeit: Röther baut auf den Sportplätzen am HC. Von Gabi Laue

Den Blick zurück in die Zechen-Historie, auf derzeit Erreichtes und in die Zukunft richtete Bürgermeister Bernd Jansen beim Neujahrsempfang. Weil es am 27. März 20 Jahre her ist, dass Sophia-Jacoba geschlossen wurde, standen Bergbautradition und Strukturwandel im Fokus. Dabei nahm die Bergkapelle Sophia-Jacoba breiten Raum ein. Sie spielte alte Polka, neu Arrangiertes wie das ABBA-Medley, deutsche Volkslieder, in Erinnerung an den Untertagekampf einen Satz aus der Suite "Kampf am Berg Isel" und mit Dudelsackspieler Rainer Wagner "Amazing Grace".

Beim Blick zurück auf ein "prall gefülltes Jahr" erwähnte der Bürgermeister die Fertigstellung von Jago am Zechenring, die mit zwölf Hektar größte Logistikimmobilie Deutschlands, die in diesem Herbst fertig eingeräumt sein soll. In Baal-Doveren expandierten Wenko, Interroll und Hermes, verbunden mit vielen neuen Arbeitsplätzen. Als "grandiosen Erfolg" wertete Jansen das Street-Food-Festival, das für die nächsten fünf Jahre einen festen Platz im Event-Kalender hat. Er ging auch auf ein fatales Unglück ein: "Hückelhoven stand unter Schock nach dem tragischen Tod eines Kleinkindes an Schacht 3."

FOTO: GABI LAUE

FOTO: GABI LAUE

Der Bürgermeister richtete den Blick ebenfalls auf Krisenherde in der Welt, den islamistischen Terror und Anschläge auch auf deutschem Boden. Wenn Terroristen unsere Lebensweise angreifen, dürfe man sich dem nicht beugen, unterstrich er: "Wir sind ein weltoffenes, solidarisches Land und eine weltoffene, solidarische Stadt, und das bleiben wir auch." Der Ton in Deutschland sei rauer geworden, da müsse man genauer hinhören. "In den öffentlichen Diskussionen muss wieder mehr Sachlichkeit zählen und nicht blanker Populismus", forderte der Bürgermeister unter Beifall.

Die Zechenschließung vor fast 20 Jahren, die zu großen Veränderungen in der Stadt zwang, war ein zentrales Thema. "Die Zeche war Hückelhovens Juwel", sagte Jansen. An das Ende der Epoche nach 90 Jahren Bergbau erinnerten bewegende Fernsehbilder auf der Leinwand der Aulabühne. "Man schaute damals in tausende müde, traurige und deprimierte Gesichter der Bergleute und ihrer Familien", so der Bürgermeister. TV-Ausschnitte zeigten die letzte Lore, die Rede des letzten Grubenvorstands Günter Meyhöfer am 27. März 1997 und den Appell des letzten Betriebsratsvorsitzenden Franz-Josef Sonnen, an die Kinder der Bergleute zu denken: "Alle stehen in der Verantwortung, ihnen eine Zukunft zu geben." Das habe Hückelhoven gemacht, bilanzierte Bernd Jansen, und zwar richtig. "Wir haben uns untergehakt, die Ärmel hochgekrempelt und angepackt. Wir haben unserer Stadt neues Leben eingehaucht."

Streiflichter des Strukturwandels waren die Eröffnung des Hückelhoven Centers im Herbst 2004 auf früherem Zechengelände, Stärkung des Zentrums, neue Aktionen im Stadtmarketing, Ansiedlung namhafter Firmen in Gewerbegebieten. Seit 2003 wurden in Hückelhoven mehr als 60 Hektar an Gewerbeflächen verkauft - Spitzenwert in der Region Aachen. Hückelhoven habe den Wandel als Chance gesehen und auf Herausforderungen positiv reagiert. Stolz könne man auch auf die Männer und Frauen in den Bergbau-Traditionsvereinen sein, die "Tugenden der Bergleute an die nächste Generation weiterreichen".

Beim Ausblick auf 2017 verkündete der Bürgermeister eine Neuigkeit. Bei der Neuentwicklung auf den Sportplätzen am Hückelhoven Center sei man einen Schritt weiter: "Der Modepark Röther beabsichtigt,sich in Hückelhoven deutlich zu vergrößern und möchte dort als Investor mit weiteren Mietern ein neues Einkaufsareal realisieren."

Was die Zechenschließung für sie persönlich bedeutet hat, erklärten in einer Talkrunde Gerhard Apmann (früher IG Ratheim-Busch-Bammich), Franz-Josef Bücken vom Knappenverein, Detlef Stab, der die Bergkapelle Sophia-Jacoba wiederbelebt hat, und Matthias Schmitz von den Mineralien- und Bergbaufreunden. Die Gäste kamen nochmals in den Genuss, die Bergkapelle zu hören. "Gänsehaut pur, ein Spitzen-Orchester", fand Bernd Jansen und dankte dem Dirigenten Rolf Deckers, Moderator Wolfgang Tischtau und dem Vorsitzenden Detlef Stab. Das Steigerlied sangen am Ende alle Gäste gemeinsam.

Quelle: RP