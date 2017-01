später lesen Eistauchen Wintersport trifft Wassersport FOTO: ewen FOTO: ewen Teilen

2017-01-26

Eisige Temperaturen hielten winterfeste Taucher des Sporttauchvereins nicht davon ab, kurzfristig bei passender Wetterlage eine Fortbildung im Eistauchen am Vereinssee in Brachelen anzusetzen. Die Eisdecke war durch den tagelangen Frost auf eine Dicke von über zehn Zentimetern angewachsen. Nachdem am Vortag die wichtigsten Übungen - wie der Umgang mit einem vereisten Atemregler, Wechsel auf die alternative Luftversorgung und die Handhabung der Führungsleine - im Hallenbad geübt werden konnten, ging es dann unters Eis.