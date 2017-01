Hückelhoven: Zeitzeugen des II. Weltkriegs im Adolfosee

Vier Bunker sind bei Ratheim als Relikte des von Nazis gebauten Westwalls übriggeblieben. Markus Morgenweg aus Aachen forscht seit Jahren über das Thema. Er hat das Buch "Der Westwall im Raum Wassenberg" geschrieben. Von Willi Spichartz

Die alljährlich Tausenden von Besuchern des Adolfosees zwischen Ratheim und der Rur kennen sie als Orientierungspunkt im Wasser. Der damalige Eigentümer Dr. Adolf Spies von Büllesheim ließ sie trotz Behörden-Aufforderung zur Beseitigung stehen, als "Zeitzeugen" des II. Weltkriegs für die Ratheimer Bevölkerung: Die vier Bunker aus dem riesigen, aber militärisch fast unnützen "Westwall" Nazideutschlands. Angesichts der enormen Aufrüstung in der Welt taugen sie als Mahnmal wohl eher nur bedingt. Vielleicht versinken sie angesichts ihrer Nutzlosigkeit, aber zumindest aus Erosionsentwicklungen bald von selbst.

Markus Morgenweg aus Aachen hat sich den Resten des Westwalls bereits seit Jahren gewidmet, der seit 1936 geplant und ab 1938 zunächst als "Schutzwall" umgesetzt wurde. Weitere Namen wie "Todt"-Linie oder "Limes"-Programm, von der Nazi-Führung genutzt, konnten sich nicht durchsetzen - vermutlich waren es Arbeiter, die "ihr" Objekt so nannten, der offizielle Nazi-Sprech bis zu Hitler übernahm den "Westwall". Die Westalliierten sprachen vielfach von der "Siegfriedlinie". Der Wall zog sich von Kleve bis Basel über 630 Kilometer und bestand aus mehr als 18.000 Bunkern, Stollen sowie zahllosen Gräben und Panzersperren. Von Wassenberg her wurden Westwall-Anlagen nördlich der Rur gebaut, von Millich an wechselte die Betonlinie auf das südliche Ufer. Dass Nazi-Bunker im Wasser stehen, ist ausgesprochen ungewöhnlich. Markus Morgenweg kennt neben den Ratheimern nur einen weiteren - der steht im Rursee. Und ins Wasser des Adolfosees gebaut worden sind die Ratheimer Bunker nicht, denn das Gewässer ist erst durch Kiesabbau seit den 1950er und verstärkt in den 1960er Jahren entstanden, das Grundwasser stieg hoch und bildete einen größer werdenden See. Die kurz nach dem Ende des II. Weltkriegs "angesprengten" Bunker wurden vom Kies-Bagger vorsichtshalber ausgelassen. An einen war die Abbaumaschine so nah herangegangen, dass er in die ausgeräumte Grube stürzte. Im Jahr 1987 wurde der Kiesabbau eingestellt, See und Uferbereich wurden unter Landschaftsschutz gestellt.

Die Seebunker gehören zum Typ der Mannschaftsbauten, die eine Wandstärke von 1,50 Meter hatten, ein angegliederter Kampfraum besaß eine Stärke von nur einem Meter. Die Bauausführung verzögerte sich durch die Feuchtigkeit in den Rurauen, Material-Lkw konnten teils nur halb beladen werden. Bauern verdienten sich mit ihren Pferdegespannen eine verhältnismäßig hohe Summe von 20 Mark am Tag, am Sonntag gab's das Doppelte. Das Frankfurter Unternehmen Wayss & Freitag, das in der Ratheimer Burgstraße ein eigenes Büro unterhielt, baute die Bunker, später wurde der sogenannte Reichsarbeitsdienst eingesetzt.

Am 27. Februar 1945 hatten die Ratheimer und weitere Bunker in Wassenberg ausgedient - Amerikaner der 9. Armee nahmen das Rurtal ein, der Schießkrieg war vorbei.

