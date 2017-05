später lesen Hückeswagen 19-Jähriger setzt Kinder im Internet unter Druck 2017-05-02T17:52+0200 2017-05-03T00:00+0200

Eltern, die ihre minderjährigen Kinder beschützen wollen, sollten ein wachsames Auge darauf haben, in welchen Internet-Foren und -Chats ihre Töchter und Söhne unterwegs sind. Auch von zunächst harmlos erscheinenden Seiten können Gefahren ausgehen. So war's auch im Fall einer 15-Jährigen und einer 13-Jährigen, beide aus Brandenburg. Ein 19-jähriger Hückeswagener hatte sie über eine Flirt-Plattform unter Druck gesetzt, ihm per Messenger-Dienst Whats-App Nacktbilder beziehungsweise Fotos nur in Unterwäsche von sich auf sein Handy zu schicken. Falls sie sich weigerten, werde er unter ihre Profilbilder nackte Körper montieren und die so manipulierten Fotos dann für jeden sichtbar ins Internet stellen. Von Brigitte Neuschäfer