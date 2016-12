Hückeswagen: 300.000 Euro Zuschuss fürs Bürgerbad

Auch 2017 wird die Stadt wieder einen "Liquiditätszuschuss" in Höhe von 300.000 Euro ans Bürgerbad bezahlen. Tatsächlich bezahlt die Stadt pro Jahr aber eine wesentlich höhere Summe, damit das Bürgerbad als einziges Hallenbad der Stadt erhalten bleiben kann. Von Brigitte Neuschäfer

Die Stadt Hückeswagen hält Anteile am regionalen Energieversorger BEW, der jährlich hohe Gewinne ausschüttet. Diese Gewinnausschüttung fließt aber nicht in die Kasse der Stadt, sondern ins Bürgerbad. Das weist dadurch auf dem Papier in seiner Bilanz Jahresüberschüsse aus, obwohl die übrigen Einnahmen deutlich unter den Ausgaben liegen. Dieser Überschuss geht zurück an den städtischen Haushalt. Die Summe liegt deutlich unter der, die die Stadt einnehmen würde, wenn sie die Gewinne aus den BEW-Anteilen direkt in den allgemeinen Haushalt einstellen würde. Mit der Differenz wird das Bad also von der Stadt subventioniert.

In konkreten Zahlen heißt das für das noch laufende Jahr: 2015 wurde im Bürgerbad dank der BEW-Gewinne ein Überschuss von 285.000 Euro erwirtschaftet. Davon gehen nun in diesem Jahr 245.000 Euro an den städtischen Haushalt. Nach noch zu zahlender Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag bleibt für die Stadt ein Nettoertrag von etwa 206.000 Euro. Demgegenüber beläuft sich die Höhe des Gewinns aus der Beteiligung an der BEW im laufenden Jahr auf 844.000 Euro. Das ist mehr als das Vierfache dessen, was die Stadt als Jahresüberschuss aus dem Bürgerbad bekommt.

Das finanzielle Konstrukt besteht seit Gründung der Bürgerbad GmbH, die Ende 2007 als gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung ins Handelsregister eingetragen worden war.

In einer Gesellschafter-Vereinbarung 2008 hatte sich die Stadt als Hauptgesellschafter gegenüber der Firma bereiterklärt, "Unterstützungsleistungen" zu erbringen, sofern sie für die Sicherung der Existenz des Bades und damit auch der gGmbH notwendig sind. In der Folge wurden jährlich "Liquiditätszuschüsse" in einer Höhe zwischen 200.000 und 400.000 Euro gezahlt. Finanziert werden sie aus den Jahresüberschüssen der Bürgerbad gGmbH und damit letztlich ebenfalls über die Gewinne aus den BEW-Anteilen.

Sollten die Gewinnmargen des heimischen Energieversorgers irgendwann deutlich sinken oder sähe sich die Stadt gezwungen, ihre BEW-Anteile zu verkaufen, wäre das finanziell ein schwerer Schlag - und höchstwahrscheinlich das Aus für ein dann nicht mehr zu finanzierendes Bürgerbad. Aus dem allgemeinen Haushalt könnte die Stadt die Subventionen in jährlich sechsstelliger Höhe nicht leisten.

Als Kommune im Haushaltssicherungskonzept würde die Kommunalaufsicht ihr das wohl auch untersagen, denn das Betreiben eines Hallenbades gehört zu den sogenannten freiwilligen Auf- und Ausgaben von Städten und Gemeinden.

Quelle: RP