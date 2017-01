Hückeswagen: 60 Jahre fester Zusammenhalt

Das seltene Fest der Diamantenen Hochzeit feiern die Eheleute Brigitte und Günter Wojewoda morgen, Donnerstag, mit einem kleinen Empfang. Die 60 gemeinsamen Ehejahre stecken voller schöner Erinnerungen. Ein Blick zurück. Von Heike Karsten

60 Jahre Ehe liegen hinter Brigitte und Günter Wojewoda. Ein Rezept, wie man so viele Jahre zueinandersteht, umschreibt Günter Wojewoda ganz charmant: "Hinter einer langen Ehe steckt immer eine kluge Frau." Ein großes Gottvertrauen gehöre ebenso dazu wie Fleiß, Nächstenliebe und Ehrlichkeit. "Das haben auch unsere Kinder mitgenommen", fügt Brigitte Wojewoda hinzu.

Gemeinsam habe man viele schwere Situationen durchgestanden und viele schöne Zeiten erlebt. Angefangen von der Flucht von Brigitte Laugallies Mutter mit bis dahin elf Kindern vor dem Krieg aus Tilsit in Ostpreußen Richtung Pommern und später nach Mecklenburg. "In gewissem Sinn sind wir auch Flüchtlinge", streut Brigitte Wojewoda einen Gedanken ein. Im Zwischenlager Strenz nahe Güstrow lernte sie 1950 Günter Wojewoda bei einer FDJ-Veranstaltung kennen. "Er hat mir immer an den Zöpfen gezogen", erinnert sie sich.

Gemeinsam führte die Lebensreise 1952 von der DDR über Berlin zu Familienangehörigen ins Rheinland bis nach Hückeswagen. Am 19. Januar 1957 wurde im Beielsteinschen Saal (heute Hotel Kniep) die Hochzeit gefeiert. Aus der Ehe sind vier Kinder und zwölf Enkelkinder hervorgegangen. Im Juli wird voraussichtlich das erste Urenkelkind geboren. "Im Hotel Kniep möchten wir auch unsere Diamantene Hochzeit feiern", sagt Brigitte Wojewoda. Die Feier wird aber auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. "Erst bekomme ich ein neues Knie", fügt die 81-Jährige hinzu.

Dem Jubelpaar sieht man die vielen gemeinsamen Jahre nicht an. Mit Freude berichtet es von seinen zahlreichen Reisen, die es unter anderem nach Israel, Ägypten, Indien, Assisi in Italien, Jordanien, Tunesien und vor zwei Jahren nach Marokko führten.

Der größte Teil des Lebens bestand aus der Erziehung der Kinder und der Arbeit. Günter Wojewoda fand bei Gebrüder Frielingsdorf als Maurer eine Anstellung und wurde in seiner 28-jährigen Firmenzugehörigkeit Polier. Nach der Geschäftsaufgabe des Baubetriebs arbeitete er noch für zwölf Jahre im Bauhof. "Ich habe viel gebaut in Hückeswagen, etwa auf dem Gardelenberg oder auch die Klingelnberg-Hallen und Maschinenfundamente", zählt der 82-Jährige auf. Auch das Ornament am früheren Eingang der katholischen Pfarrkirche hatte er gemauert und dafür von Pfarrer Gerhard Rottlaender, der das Paar getraut hatte, eine Flasche Schnaps geschenkt bekommen. Daran erinnert er sich noch schmunzelnd.

Brigitte Wojewoda arbeitete nach der Geburt ihrer Kinder 25 Jahre lang in ihrem Beruf als Erzieherin im Kindergarten Am Kamp. Heute leitet sie noch jeden Donnerstag die Seniorengruppe der katholischen Gemeinde. Und auch wenn ihr Mann der evangelischen Kirche angehört, "im Urlaub schauen wir uns immer gemeinsam die Kirchen an und gehen in die, die als erstes läutet", sagt Günter Wojewoda.

Seit langem leben die Eheleute in ihrem Haus an der Robert-Schumann-Straße, das sie bereits ihrem Sohn übergeben haben. Im Garten hat der 82-Jährige seit neustem drei Hühner, die täglich frische Eier legen. Im Haus ist er der Handwerker, seine Frau die Hausfrau. "Es gibt in jeder Ehe nicht nur Sonnenschein. Aber man muss immer zusammenhalten", betont der Jubilar.

Für die Zukunft wünschen sich beide Gesundheit und "noch lange klar im Kopf zu bleiben." Unerfüllte Träume gibt es auch: Günter Wojewoda würde gerne eine Kreuzfahrt machen, seine Frau noch einmal ihre Heimatstadt Tilsit besuchen. Ob und wann sich diese Träume erfüllen werden, weiß das Paar nicht. "Wir sind froh, dass wir jeden Morgen aufwachen und uns bewegen können", sagt Günter Wojewoda. "Und es ist uns gelungen, anständige Menschen zu bleiben", fügt seine Frau zufrieden hinzu.

