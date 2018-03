Hückeswagen: 92 Arbeitslose weniger als noch im Februar 2017

Die Arbeitslosigkeit in der Schloss-Stadt ist weiter im Sinkflug: Im Februar waren zwar immer noch 443 Hückeswagener bei der Agentur für Arbeit ohne Job gemeldet, aber das sind immerhin zehn weniger als im Januar.

Stephan Büllesbach (büba) ist Redakteur in Hückeswagen.

Gegenüber Februar 2017 ist der Rückgang sogar noch frappierender: Innerhalb eines Jahrs sank die Zahl der Arbeitslosen um 92 - das sind 17 Prozent!

An offenen Stellen hat die übergeordnete Arbeitagentur in Bergisch Gladbach, die für Oberberg, Rhein-Berg und Leverkusen zuständig ist, aktuell 152 für Hückeswagenin der Vermittlung. Das sind fünf weniger als im Januar, aber 33 mehr als im Vorjahresmonat.

"Der im Winter übliche Anstieg der Arbeitslosenzahlen wurde bereits im Februar wieder gebremst" berichtete gestern Nicole Jordy, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit. Die Zahl der jüngeren Arbeitslosen sei zwar gestiegen, dies sei für diese Zeit jedoch aufgrund der Abschlussprüfungen bei den sogenannten Ausbildungsverkürzern bzw. den zweieinhalb oder dreieinhalbjährigen Ausbildungen üblich. "Dies reguliert sich in der Regel in den nächsten 100 Tagen wieder", zeigte sie sich sicher. Die ausgebildeten Jugendlichen würden vom weiterhin stabilen Arbeitsmarkt - wie in den vergangenen Jahren auch - gut aufgenommen werden.

(büba)