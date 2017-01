Hückeswagen: Ab Montag ist schnelles Internet möglich

Die Telekom legt in der Nacht auf Montag den Schalter um. In zwei Schritten haben dann 7100 Haushalte in der Schloss-Stadt bis zu 100-Mbit/s-Internet. Auch der sogenannte Nahbereich soll noch in diesem Jahr versorgt werden. Von Wolfgang Weitzdörfer

Darauf haben viele Hückeswagener lange gewartet, in drei Nächten ist es dann soweit: Die Techniker der Deutschen Telekom starten die Breitbandversorgung in der Schloss-Stadt. Ab Anfang nächster Woche können 4000 Haushalte über Datengeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde (Mbit/s) verfügen. In einem zweiten Schritt, etwa zwei Wochen später, werden weitere 3100 Haushalte angeschlossen. Wenn dann im Lauf dieses Jahres noch der sogenannte Nahbereich - im Umkreis von etwa 550 Metern rund um die Vermittlungsstelle an der Lindenbergstraße - angeschlossen wird, beträgt die Breitband-Abdeckung in der Schloss-Stadt etwa 90 Prozent.

Darüber freute sich gestern auch Bürgermeister Dietmar Persian: "Schnelles Internet ist ein wichtiges Thema, im ländlichen Bereich vielleicht noch wichtiger als in der Großstadt. Wir freuen uns, dass die Telekom ihr Versprechen aus dem Vorjahr eingehalten hat", sagte er im Pressegespräch. Der Telefonanbieter hatte zugesagt, bis zum 31. Januar das schnelle Internet in die Schloss-Stadt zu bringen. "Damit sind wir zwar noch nicht am Ende, aber es ist ein wichtiger Schritt", sagte Persian weiter. Stefan Mysliwitz, Regiomanager der Telekom in Düsseldorf, ergänzte: "Der Breitband-Hunger ist ein großes Anliegen bei den Menschen."

Die Telekom hatte mit der Bundesregierung im Rahmen einer digitalen Agenda vereinbart, bis Ende dieses Jahres 80 Prozent der Bevölkerung mit dem schnellen Internet VDSL zu versorgen. "Darin investieren wir jährlich vier Milliarden Euro; eine Million ist davon nach Hückeswagen geflossen", sagte Mysliwitz. Wichtig für die Kunden sei in diesem Zusammenhang, dass "barrierefrei" gebaut wurde, wie der Telekom-Regiomanager betonte: "Jeder Netzanbieter kann die Leitungen von uns buchen. Kein Kunde ist gezwungen, für schnelles Internet zur Telekom zu wechseln."

Die Leitungen in Hückeswagen wurden im Lauf des vergangenen Jahres gelegt, dabei seien kaum Tiefbauarbeiten nötig gewesen, versicherte Thomas Schaedler, Team-Leiter Technik bei der Telekom in Wuppertal. "Es wurden zehn Kilometer Glasfaserkabel verlegt. Wir haben viel in Leerrohren verlegen können, was eine erhebliche Zeit- und Kostenersparnis war." Insgesamt seien 29 der grauen Multifunktionsgehäuse im Stadtgebiet aufgestellt worden, die jeweils bis zu 386 Haushalte mit Glasfaser-Internet versorgen könnten.

Dazu gehörten auch die Haushalte im sogenannten Nahbereich, erläuterte Mysliwitz: "Diese Haushalte befinden sich in der unmittelbaren Nähe zur Vermittlungsstelle - und waren von der Bundesnetzagentur bis vor kurzer Zeit noch vom Ausbau ausgeschlossen." Nachdem diese Einschränkung gefallen war, wurde der Ausbau der Nahbereichsgebiete für die Jahre 2017 bis 2019 angesetzt. Mysliwitz hatte gestern gute Nachrichten für die Hückeswagener, die am Lindenberg, im unteren Bereich von Wiehagen oder an der Sperberstraße wohnen: "Wir werden die Ausbaumaßnahmen bis Ende März fertig haben."

Ein weiterer Punkt seien dann jene zur Vollabdeckung noch fehlenden zehn Prozent in den abgelegenen Gebieten der Schloss-Stadt - in der Purd, rund um die Bever-Talsperre, in Straßweg, Hombrechen oder Hammerstein: "Hier kommt der geförderte Ausbau ins Spiel", sagte der Bürgermeister. Es sei ein immenser Aufwand, um die dortigen Haushalte zu versorgen - Dietmar Persian sprach von "deutlich mehr als der einen Million, die die Telekom bereits investiert hat". Das gehe nicht ohne Förderung - da würde nun an Bund und Land der entsprechende Antrag gestellt.

In der nächsten Sitzung des Planungsausschusses im Februar soll ein gemeinsames Konzept für Hückeswagen und Wipperfürth vorgestellt werden: "Wenn die Förderung genehmigt wird, steht dem flächendeckenden schnellen Internet in Hückeswagen nichts mehr im Weg", betonte Dietmar Persian.

