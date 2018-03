später lesen Hückeswagen Ab sofort anmelden zum Drachenboot-Festival FOTO: Hertgen (Archiv) FOTO: Hertgen (Archiv) 2018-03-22T17:58+0100 2018-03-23T00:00+0100

Hückeswagen (büba) Das Drachenboot-Festival der IG Zeltplätze Bever-Talsperre wird "volljährig": An Fronleichnam, 31. Mai, 9 bis 17 Uhr, stechen die Drachenboote zum 18. Mal auf der Bever-Talsperre "in See".