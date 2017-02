Hückeswagen: Ärger über Müll am Glascontainer

Eigentlich sollen sie Müll aufnehmen und keinen produzieren. Doch an den Glascontainern in Neuenherweg sah das zuletzt völlig anders aus: Rings um sie sammelte sich der Müll von Wochen.

Neben auf den Boden geworfenen Flaschen lag dort auch anderer, achtlos weggeworfener Abfall wie Kartons, ein Tablett, eine Gießkanne, leere Waschmittelflaschen und volle Mülltüten. Das ärgerte Stefan Stawicki, der sich jetzt an den Bürgermonitor unserer Redaktion wandte: "Von Tag zu Tag wird der Müllberg größer. Sieht das keiner außer mir?" Dabei liege das Lager des Bauhofs direkt nebenan, betonte er.

Inzwischen ist rings um die Altglascontainer wieder aufgeräumt - Mitarbeiter der Bergischen Wertstoff-Sammel-GmbH (BWS) haben den wilden Müll entfernt. Roland Kissau vom Ordnungsamt der Stadt hatte die BWS informiert. Zuvor hatte er auf Anfrage unserer Redaktion erläutert, dass nicht die Stadt für den Zustand der Altglascontainer und deren direkte Umgebung verantwortlich ist. "Wir haben einen Vertrag mit der BWS", sagte Kissau. Die kümmert sich um den Abtransport des Altglases und die Sauberkeit der Abstellfläche.

Dass der Abfall dort überhaupt so lange liegen konnte, liegt laut Kissau an einer Baustelle: Weil in den vergangenen Wochen auch im Bereich Herweg ein Unternehmen im Auftrag der Telekom Glasfaserkabel für den Breitband-Ausbau verlegt hatte, seien die Container nicht zugänglich gewesen. Darüber hinaus rät er jedem, der illegal abgeladenen Müll an solchen oder den ebenfalls im Stadtgebiet aufgestellten Kleider- und Elektroschrottcontainern des Bergischen Abfallwirtschaftsverbands (BAV) entdeckt, diesen oder die BWS anzurufen. Kissau: "Auf den Containern ist jeweils eine kostenfreie Servicenummer aufgeklebt."

Service-Hotlines Tel. 0800 4444229 (BWS), Tel. 0800 8058050 (BAV)

(büba)