Hückeswagen: Ärger um Kicker auf gesperrtem Kunstrasenplatz

Kein Wunder, dass der Stadtsportverband (SSV), der den Sportplatz im Auftrag der Stadt betreut und dafür etwa den Platzwart stellt, ihn nun gesperrt hat. Das wird auch mit zwei offiziellen Aushängen im DIN-A4-Format am Zaun, links und rechts des Kassenhäuschens, deutlich gemacht.

Nur halten sich einige Kicker nicht daran, und das ärgert den Vorsitzenden des SSV, Hans-Georg Breidenbach. "Der Platz ist derzeit nicht bespielbar und deshalb gesperrt. Trotzdem klettern immer wieder Kinder durch ein Loch in der Hecke und spielen auf der schneebedeckten Fläche", berichtet er im Gespräch mit unserer Redaktion.

Breidenbach ist deshalb verärgert, weil er glaubt, dass dem Sportplatz dadurch geschadet wird. Vor allem dann, wenn so manche Fußballer auch noch eine Schneeschaufel bemühen, um den rutschigen Untergrund wegzuräumen und um dann auf dem Kunstrasen zu spielen. "Das tut dem Rasen nicht gut, wenn sie darüber schaben", glaubt der SSV-Vorsitzende. So schlimm scheint es aber nicht zu sein. Ein Experte der Firma Keller Tersch aus Schönebeck in Sachsen-Anhalt sagte gestern auf Anfrage: "Der Rasen geht schon nicht kaputt." Allerdings würde beim Wegkratzen auch das Granulat beseitigt, wodurch der Kunstrasen seine Eigenschaften verlöre. Der Fachmann rät, den Rasen im Frühjahr zu kontrollieren und gegebenenfalls Granulat aufzufüllen. "Aber das kostet natürlich auch Geld", sagt er. Überhaupt sollte man, wenn der Kunstrasen vom Schnee befreit wird, erst einen Zentimeter über dem Boden anfangen. So würden die Halme geschont. SSV-Vorsitzender Breidenbach appelliert dennoch an die Hückeswagener, "pfleglich mit unserem Sportplatz umzugehen". Um den in einen Kunstrasenplatz umzuwandeln, seien 2009 schließlich viele Spenden zusammengetragen worden. "Das werden wir so schnell nicht wieder hinbekommen." Zudem rät er auch deshalb davon ab, jetzt dort zu kicken, weil die Verletzungsgefahr groß ist. Die Schneeschicht ist uneben und gefroren.

Vielleicht kann die Sperrung aber in Kürze aufgehoben werden, da Tauwetter angekündigt ist.

Quelle: RP