Hückeswagen: Alternative für Schultausch gesucht

Der Schock in Politik und Verwaltung sitzt immer noch tief. Zwölf Millionen Euro sollten die Erweiterungs- und Umbauten des Hauptschul-Gebäudes an der Weststraße maximal kosten, damit in vier bis fünf Jahren dort auch die Realschule einziehen könnte.

Vor drei Wochen jedoch hatte das Planungsbüro Zacharias aus St. Augustin im Schulausschuss als erste Kostenschätzung 20 Millionen Euro ins Spiel gebracht. Diese Summe hatte am Donnerstagabend im Bauausschuss noch Bestand, als Dieter Klewinghaus, Leiter des Regionalen Gebäudemanagements, die Zahlen und Fakten erneut präsentierte.

Bürgermeister Dietmar Persian bestätigte: "Wir müssen eine Denkpause einlegen." Daher werde das Thema "Gebäudeplanung Schulen" nicht am kommenden Dienstag in der Ratssitzung behandelt, sondern erst wieder in einer Sondersitzung des Schulausschusses am 21. März.

Jörg von Polheim (FDP) bekräftigte: "Wir können uns das nicht leisten." Hingegen fragte Shirley Finster (Grüne): "Was wäre denn die Alternative?" Und betonte: "Wir sind gezwungen zu handeln, denn an dem Umzug der Realschule hängt auch die Zukunft der Löwen-Grundschule." Die soll anschließend in das dann frei gewordene Realschule-Gebäude an der Kölner Straße einziehen. Frank Moritz (CDU) warnte: "Wir dürfen jetzt nicht auf den Stand von 2011 zurück." Damals war dieser doppelte Schultausch beschlossen worden.

