Hückeswagen: Am Samstag gibt's Karten für die jecke Sitzung der kfd

Am Samstag gibt's Karten für die jecke Sitzung der kfd

Jeck wird's auf jeden Fall. Denn Stimmung ist garantiert, wenn die "Wiever" der kfd ihre Frauenkarnevalssitzung auf die Bühne des Saals im Kolpinghaus bringen. Am Sonntag, 19. Februar, lautet das Motto: "Ob ,Alaaf' oder ,Helau', wir feiern hier mit jeder Frau!" Beginn ist um 15.11 Uhr.

"Es ist wieder ein buntes Programm zustande gekommen mit einigen Sketchen, Tänzen, Liedern und Büttenreden", berichtet Beate Knecht, Vorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft. Das Motto werde in einigen Programmpunkten aufgegriffen, bleibe aber etwa für die Kostümauswahl offen.

Karten zum Preis von zehn Euro für die beliebte Sitzung verkauft die kfd am kommenden Samstag, 7. Januar - das katholische Gemeindehaus, Weierbachstraße 15, ist ab 15 Uhr geöffnet.

Wer bei der Sitzung dabei sein will, sollte am Samstag pünktlich sein, denn die Karten sind in der Regel schnell ausverkauft.

(büba)