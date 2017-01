später lesen Hückeswagen Ampel in Wiehagen wieder in Betrieb FOTO: büba FOTO: büba Teilen

2017-01-17

Manchmal mahlen die Mühlen der Bürokratie beim Oberbergischen Kreis doch schneller als gedacht: So teilte Sprecher Philipp Ising auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass die defekte Fußgängerampel in Wiehagen auf Höhe der Sparkassenfiliale bereits am Freitag wieder in Betrieb genommen werden konnte und seitdem auch reibungslos funktioniert. "Damit ging das doch alles viel schneller als vermutet", sagte er.