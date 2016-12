Hückeswagen: An Heiligabend zu arbeiten - das kann richtig Freude bereiten

Weihnachten gehört zu jenen Zeiten im Jahresturnus, an denen das öffentliche Leben praktisch ohne große sichtbare Ausnahmen ruht. Allerdings gibt es Bereiche, in denen auch dann gearbeitet werden muss. Von Wolfgang Weitzdörfer

Einige Hückeswagener haben an Heiligabend und den Festtagen Dienst oder Bereitschaft und sorgen mit ihrem Einsatz dafür, dass Menschen mit Hilfebedarf oder in Notsituationen geholfen wird. Sonja Schunk ist eine von ihnen. Sie ist stellvertretende Hauswirtschaftsleiterin im Altenzentrum Johannesstift.

"Ich arbeite gerne an Heiligabend - und das eigentlich auch schon, seit ich im Johannesstift bin", sagt die Hückeswagenerin. Für sie ist es eine Bereicherung und gehört zu ihrem Weihnachtsfest praktisch dazu: "Wir können dann sehr viel intensiver für unsere Bewohner da sein und versuchen, ihnen ein Weihnachtsfest 'wie zu Hause' zu verschaffen." Mit ihren Kolleginnen sorgt sie dafür, dass etwa das Essen, das vom Küchenteam um Patricia Bosbach liebevoll hergerichtet wird, den Bewohnern möglichst schön serviert wird. "Wir versuchen eben, das Weihnachtsfest so familiär wie möglich zu gestalten. Schließlich ist das Johannesstift das Zuhause der Menschen."

Auch Larissa Gruhm arbeitet im Stift, seit vier Jahren ist die junge Frau examinierte Altenpflegerin. "Daher kenne ich es, an den Feiertagen arbeiten zu müssen. Ich habe in diesem Jahr Frühdienst an Heiligabend", sagt sie. Sie ist heute vor allem mit den Vorbereitungen für den festlichen Teil des Tages beschäftigt: "Viele Bewohner haben sich am Vortag besondere Kleidung herausgelegt, sie wollen natürlich besonders schön angezogen sein", sagt die junge Frau. Für die Hückeswagenerin ist es nicht weiter schlimm, an Weihnachten arbeiten zu müssen: "Die Bewohner geben einem so viel zurück - und außerdem ist an den Feiertagen im ganzen Haus eine besondere Stimmung."

Nur im Notfall kommt heute, Heiligabend, der Bereitschaftsdienst der Montanus-Apotheke an der Islandstraße zum Einsatz, sagt Apotheker Hans-Leo Klein. "Der diensthabende Apotheker ist natürlich da, erreichbar sowohl per Telefon, per Mail oder auch persönlich." Was einen erwarte, lasse sich kaum vorhersagen, sagt Klein. Allerdings grassiere derzeit eine Grippewelle mit Magen-Darm- und Erkältungssymptomen, auch das Norovirus gehe um. "Es kann also gut sein, dass wir damit an Weihnachten besonders viel zu tun haben werden", sagt Klein.

Taxi-Unternehmer Rainer Dickoph weiß, dass Weihnachten nicht mehr viel mit der "Stillen Nacht" zu tun hat: "Am 24. Dezember tagsüber schon, da ist es recht ruhig. Aber am Nachmittag geht's dann los." Da seien es vor allem die Großeltern, die zu den Kindern zu Besuch gebracht würden. "Weil die eben nicht mehr selber fahren wollen", sagt Dickoph. Um 22 Uhr würden dann die Kneipen geöffnet, und ab Mitternacht die Discos. "Dann geht's richtig zur Sache, da ist mehr los als an normalen Wochenenden", sagt Dickoph."

Quelle: RP