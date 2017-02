Hückeswagen: Anlieferer parken den Etapler Platz zu

Die ganze Nacht wird gebacken, doch dann bleiben die Kunden aus. Bäckermeister Jörg von Polheim ist das jüngst passiert. War doch sein Backshop am Etapler Platz an einem Tag für drei Stunden von einem großen Lkw, der große Winkelsteine für die Rewe-Baustelle anlieferte, so blockiert, dass es kein Kunde in sein Geschäft schaffte.

Das war kein Einzelfall. Denn täglich stünden Handwerkerfahrzeuge auf dem Etapler Platz, wo sie dann nicht nur den Backshop zuparkten, sondern auch die Wege zu anderen Parkplätzen und diese selbst blockierten. Dazu kommt, "dass die Parkfläche vor dem Rewe-Markt belegt ist". Dort steht der Baukran, zudem ist Material auf den Parkplätzen gelagert. Kunden meiden daher den Etapler Platz, manche sogar großräumig.

FOTO: Stephan Büllesbach

FOTO: Stephan Büllesbach

Das hat auch Ute Seemann, Inhaberin des Kinder- und Jugendmodegeschäfts "Bubble's" festgestellt: "Es ist so viel blockiert, dass die Leute gar nicht mehr kommen." Sogar freitagnachmittags - normalerweise eine Zeit, wenn viel los sei - wären immer wieder Parkplätze frei. Von Polheim hat feststellen müssen, dass viele Kunden nach Wiehagen oder Wipperfürth ausgewichen sind. Ute Seemann ist sich sicher: "Die werden nicht sofort alle wiederkommen, wenn der Etapler Platz umgebaut ist. Dann sind auch noch Sommerferien - wir haben also noch eine lange Durststrecke vor uns." Sie sei froh, wenn alles fertig ist. "Das geht schon an die Substanz!"

Denn seit im Januar 2015 mit den Bauarbeiten für den Neubau auf dem ehemaligen Raiffeisen-Gelände begonnen wurde und der Etapler Platz als Parkplatz nur noch eingeschränkt genutzt werden kann, haben sich die Umsätze deutlich verringert. Seemann und ihr Kollege Uwe Heinhaus sprechen von "mehr als zehn Prozent" Verlust, von Polheim von bis zu 20 Prozent.

Der Bäckermeister und FDP-Fraktionschef geht davon aus, dass schon bei den ursprünglichen Planungen festgestanden hat, dass der Umbau des Etapler Platzes nicht schon - wie vorgesehen - im Frühjahr 2016 starten konnte. "Die haben nur nach einer Ausrede gesucht", kritisiert er Planer und Bauherr. In einer früheren Ratssitzung hatte von Polheim die Stadtverwaltung gefragt, ob sie für die Nutzung der Parkflächen eine Entschädigung bekommen könnte. "Sie habe keine Handhabe, war die Antwort", berichtet er.

Für Spielwarenhändler Uwe Heinhaus ist "absehbar, dass der Rewe-Umbau bald abgeschlossen ist." Spätestens Ende März soll es soweit sein, voraussichtlich am 24. April geht's mit dem Umbau des Platzes weiter. Doch seien immer wieder Gespräche geführt worden, dass Lkw und Handwerker-Fahrzeuge nicht auf dem Etapler Platz abgestellt werden dürfen. "Dass aber Handwerker ihre Materialien ausladen und ihre Fahrzeuge dann an der Wupperaue parken, entspricht nicht der Realität", sagt er.

Für Investor Martin Schommer, der auch für die Umgestaltung des Etapler Platzes verantwortlich ist, ist das Ganze ein "Kampf gegen Windmühlen". Denn in allen Baubesprechungen sei darauf hingewiesen worden, dass der Platz nicht zugeparkt werden dürfe. "Es sind aber andere Firmen, und eben nicht unsere Fahrer, denen wir etwas hätten sagen können", betont Schommer. Mitunter sei es so extrem gewesen, dass es beinahe zu Handgreiflichkeiten gekommen wäre. So hätten Arbeiter einen Lkw-Fahrer verbieten wollen, auf dem Etapler Platz anzuliefern.

Das nützt Jörg von Polheim wenig. Er unterstreicht: "Das hier hält finanziell keiner ewig durch. Wir sind auf unsere Kunden angewiesen."

Quelle: RP