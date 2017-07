später lesen HÜckeswagen Anwohner fordert: Die Klappschilder in Kleineichen müssen weg FOTO: Büllesbach FOTO: Büllesbach 2017-07-04T18:12+0200 2017-07-05T00:00+0200

Gerhard Welp wohnt in Kleineichen und hat in "seinem" Wohngebiet akribisch nachgezählt: Exakt 23 Klappschilder fand er dort, die noch niemals aufgeklappt worden sind, seit die Stadt sie vor nun sechs Jahren anbrachte. Sie tat das, um im Winter bei starkem Schnee und Glatteis schnell eine Einbahnstraßenregelung für Kleineichen ausschildern zu können und damit witterungsbedingte Unfälle auf den vergleichsweise schmalen und abschüssigen Straßenstücken in der Siedlung zu verhindern.