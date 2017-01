Hückeswagen: Arbeitslosenzahl liegt unter der des Vorjahres

Für 516 Hückeswagener war der Jahreswechsel nicht unbedingt zum Feiern, waren sie doch ohne Job. 13 mehr als Ende November. "Steigende Arbeitslosenzahlen sind zum Jahreswechsel saisonüblich", sagte dazu Stefan Krause, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach. Im Vergleich zum Dezember 2015 waren dort aber zwölf Arbeitslose aus der Schloss-Stadt weniger registriert.

Die Zahl der Arbeitslosen in den drei Regionen der Arbeitsagentur entwickelte sich im vorigen Monat unterschiedlich: Während sie im Rheinisch-Bergischen Kreis leicht sank, stieg sie in Oberberg und Leverkusen leicht an. "Da sich aber gleichzeitig die Arbeitskräftenachfrage weiterhin auf einem hohen Niveau bewegt, besteht aus unserer Sicht kein Grund zur Sorge", betonte Krause. "Denn auch die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Agenturbezirk entwickelt sich weiter positiv."

Aktuell gibt es in Hückeswagen 113 freie Stellen - eine mehr als Ende November und 32 mehr als im Vorjahresmonat.

(büba)