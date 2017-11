später lesen Hückeswagen Arbeitslosenzahl sinkt auf ein Vierjahrestief 2017-11-02T18:08+0100 2017-11-03T00:00+0100

So wenige Arbeitslose hatte Hückeswagen seit viereinhalb Jahren nicht mehr: 456 Männer und Frauen waren Ende Oktober in der Schloss-Stadt ohne Job - zuletzt lag ihre Zahl im März 2013 so niedrig (449).

Stephan Büllesbach Redakteur