Hückeswagen: ATV startet 15. Triathlon für Schüler im Brunsbachtal

Wer ein "Ironman" oder eine "Ironwoman" werden will, muss früh mit dem Sport anfangen. Gelegenheit, sich erste Meriten zu verdienen, haben Jungen und Mädchen beim Schülertriathlon des ATV. Der 15. Wettbewerb dieser Art wird am Samstag, 17. Juni, im Brunsbachtal gestartet.

Stephan Büllesbach (büba) ist Redakteur in Hückeswagen.

Schwimmen im Bürgerbad, laufen und Rad fahren im Brunsbachtal und rund um den Stadtparkteich - den Zuschauern wird an diesem Vormittag wieder einiges geboten. An den Start gehen die Schüler D (Jahrgang 2010/2011) bis zu den Schülern A (Jahrgang 2004/2005). Die jüngsten Teilnehmer (Schüler D) haben nur einen "Swim & Run" und damit 25 Meter schwimmen und 200 Meter laufen zu bewältigen, alle anderen einen Triathlon inklusive Rad-Disziplin - 50 bis 200 Meter schwimmen, 1700 bis 4400 Meter Rad fahren und abschließend 400 bis 1750 Meter laufen.

Der Schülertriathlon ist ein Wettbewerb im Rahmen des Rheinlandcups. Jungen und Mädchen, die in Hückeswagen wohnen, eine Schule in der Schloss-Stadt besuchen oder einem hiesigen Verein angehören werden separat für die Hückeswagener Stadtmeisterschaft gewertet. Die Siegerehrung ist gegen 12 Uhr.

Während der Sportveranstaltung müssen Besucher des Bürgerbads und Autofahrer mit Einschränkungen leben. So können der Parkplatz im Brunsbachtal sowie das Bürgerbad in den Vormittagsstunden nicht genutzt werden. Bad und Sauna sind an diesem Samstag erst ab 12 Uhr geöffnet; dann wird auch die Straßensperrung wieder aufgehoben.

Weitere Informationen gibt's online unter www.atv-triathlon.de oder beim ATV, Tel. 0173 5772685 (Carsten Schwarzer), Tel. 2566 (Jürgen Dickentmann). Meldeschluss ist Freitag, 2. Juni.

