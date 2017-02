Hückeswagen: Auch Verdi "genehmigt" vier verkaufsoffene Sonntage

Seit dem vorigen Jahr machen Gewerkschaften auch im Bergischen verstärkt mobil gegen die Öffnung von Einzelhandelsgeschäften an Sonn- und Feiertagen. In Hückeswagen soll es dennoch bei vier verkaufsoffenen Sonntagen im Jahr bleiben.

Das entschied der Stadtrat am Dienstagabend mit großer Mehrheit bei einer Gegenstimme von Egbert Sabelek. Der Ratsherr der Grünen macht sich seit vielen Jahren stark für die Wahrung der Sonntagsruhe, die auch für Beschäftigte im Einzelhandel als aus dem Grundgesetz abzuleitendes Recht gewährleistet bleiben müsse.

Die offenen Sonntage sind in Hückeswagen an Großveranstaltungen im Jahresturnus gebunden. Konkret sind das das Frühlingsfest (2. April), das Altstadtfest (10. September), der Martinsmarkt (5. November) und der Weihnachtsmarkt (10. Dezember). Im Hintergrund steht das Ladenöffnungsgesetz des Landes. Danach sind maximal vier verkaufsoffene Sonntage pro Jahr unter der Bedingung möglich, dass in der jeweiligen Kommune ein "besonderer Anlass" gegeben ist. Dazu zählen Traditionsfeste, Märkte oder Messen. In diesen Fällen wird die Öffnung der Läden als "flankierende Maßnahme", die dem eigentlich Anlass von der Bedeutung her untergeordnet ist, vom Gesetzgeber geduldet.

Das bedeutet allerdings auch, dass die am Sonntag geöffneten Läden nach höchstrichterlicher Rechtsprechung zur Wahrung des Sonn- und Feiertagsschutzes im unmittelbaren Umfeld des jeweiligen Festes oder Marktes liegen müssen, im Hückeswagener Fall also in der Alt- und Innenstadt. Darf demnach das Wiehagener Möbelhaus Happel an den verkaufsoffenen Sonntagen nicht mehr teilnehmen, wie es bislang immer der Fall war? Diese Frage wurde in der Ratssitzung gestellt, konnte aber nicht beantwortet werden.

Fest steht allerdings: Die Gewerkschaft hat den vier Sonntagen zugestimmt; das teilte Bürgermeister Dietmar Persian nach einem Gespräch mit Verdi-Vertretern in Wuppertal gestern mit. "Sie können nachvollziehen, dass verkaufsoffene Sonntag wichtig für eine Kleinstadt wie Hückeswagen und den Einzelhandel dort sind", sagte Persian.

(bn/büba)