Hückeswagen: Auf Nachfolgersuche für Chala

15 Monate war Carlos Chala der Jugendleiter der Evangelischen Kirchengemeinden Hückeswagen und Bergisch Born, dann verabschiedete er sich bereits im vorigen Jahr - sein Vertrag lief eigentlich bis Februar 2018. So wurden es nur 15 Monate.

Jetzt sind mehr als sechs Monate vergangen, seitdem der Südamerikaner das Bergische verlassen hat, ohne dass seine Stelle neu besetzt wurde. Das aber wird sich ändern, teilt Pfarrer Reimund Lenth, Vorsitzender des Hückeswagener Presbyteriums mit. "Wir haben uns dazu entschlossen, eine unbefristete 85-Prozent-Stelle auszuschreiben."

Unklar ist noch, ob die Aufgaben einer Person anvertraut oder ob sie auf zwei Jugendleiter aufgeteilt werden - der eine würde sich um die Kinder der beiden Kirchengemeinden, der andere um die Jugendlichen kümmern. Die öffentliche Ausschreibung sei bereits in Arbeit und soll voraussichtlich in der kommenden Woche veröffentlicht werden, sagte Lenth. Der Pfarrer hofft, dass der neue Jugendleiter "so schnell wie möglich" anfangen wird. "Am liebsten schon am 1. März." Realistischer sei jedoch eher April oder Mai.

Eine ganze Stelle konnten die Kirchengemeinden nicht ausschreiben, weil angesichts der Finanzlage vor allem der hiesigen Gemeinde der Kirchenkreis dann wohl sein Veto eingelegt hätte. So aber sei die Stelle zumindest für fünf Jahre gesichert, versichert Lenth. Dann gingen zwei Pfarrer in Bergisch Born und Hückeswagen in Ruhestand, so dass sich die Finanzsituation entspannen sollte.

Bergisch Born übernimmt 25 Prozent der Kosten einer Vollzeitstelle für den neuen Jugendleiter, Hückeswagen finanziert den größeren Rest.

