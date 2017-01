Nach Brand in Hückeswagen: Aus Schauspiel wird tatkräftige und spontane Hilfsbereitschaft

Eine rußgeschwärzte Hauswand, verkohlte Möbel und ausgebrannte Elektrogeräte auf dem Grundstück zeugen noch von dem Kellerbrand am Neujahrstag. 22 Mieter mussten evakuiert werden – und das bei eisigen Minustemperaturen.

Familie Bosbach, die direkt gegenüber wohnt, fackelte nicht lange und ließ die vorübergehend Obdachlosen wie auch Helfer in ihr Haus. "Wir hatten teilweise 13 Leute bei uns untergebracht, plus die Rettungssanitäter. Das war für uns selbstverständlich", beschreibt Michaela Bosbach den Akt der zwischenmenschlichen Hilfe.

Sie war auch eine der Ersten, die den Feuerwehreinsatz bemerkte. "Wir waren gerade bei meiner Schwiegermutter schräg gegenüber, als wir die Martinshörner hörten", berichtet sie. "Als wir gucken gegangen sind, schlugen die Flammen aus dem Kellerfenster."

Was zunächst ein interessantes Schauspiel für ihre Kinder war – die beiden sind große Feuerwehr-Fans – schlug schnell in tatkräftige Hilfsbereitschaft um. "In dem Haus wohnt eine Mitschülerin unseres Sohns", erzählt Michaela Bosbach. Diese habe man zunächst aufgenommen. Doch dabei blieb es nicht. Bis das DRK am Einsatzort war und ein beheiztes Zelt für die Evakuierten aufgebaut hatte, diente das Reihenhaus der Familie Bosbach als erste Auffangstation. "In solchen Situationen rückt man dann auch zusammen", sagt die Anwohnerin.

Einige der Mieter können bis auf weiteres nicht in ihre Wohnungen zurück, weil die Abwasserrohre und die Wasserleitung bei dem Brand beschädigt wurden. "Ich habe gehört, dass die rechte Hälfte des Hauses schon wieder bewohnt ist und die andere noch nicht. Da soll es weder Heizung, Strom noch Wasser geben", sagt Michaela Bosbach.

(heka)