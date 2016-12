Hückeswagen: Auto wird am Freitag ausgelost

Auto wird am Freitag ausgelost

Mehr als 40 Sachpreise und etwa 400 Warengutscheine im Gesamtwert von 25.000 Euro gibt es bei der Weihnachtsverlosung der Werbegemeinschaft Hückeswagen zu gewinnen - und über allem "thront" natürlich ein nagelneuer Kleinwagen, der im Foyer des GBS-Hauses am Bahnhofsplatz ausgestellt ist.

Während die Gewinne ab dem elften Preis bereits gestern Abend in einer Sitzung der Werbegemeinschaft unter notarieller Aufsicht gezogen wurden, werden die zehn Hauptpreise morgen, Freitag, wie gewohnt im gläsernen Foyer des GBS-Hauses unterhalb des Bürgerbüros ausgelost. Dabei wird dann auch die Gewinnzahl des VW up! () als Hauptgewinn ermittelt. Beginn der Hauptziehung ist um 13.30 Uhr. Alle Zuschauer der Hauptziehung begrüßt die Werbegemeinschaft wieder mit einer kostenfreien Feuerzangenbowle.

Im Gegensatz zu den drei Zwischenziehungen an den vergangenen Samstagen muss man bei der öffentlichen Hauptziehung jedoch nicht dabei sein, um etwas zu gewinnen. Sämtliche Gewinnnummern werden in der Silvesterausgabe der BM am 31. Dezember auf der zweiten Lokalseite abgedruckt.

Die Gewinne können dann am Montag, 9. Januar, 9 bis 12 Uhr, und 14 bis 17 Uhr, im Büro des regionalen Energieversorgers BEW, Bahnhofsplatz 14, abgeholt werden. Danach werden sie bis zum 31. Januar im Jugendmodegeschäft "Bubble's", Etapler Platz, ausgegeben - montags bis freitags, jeweils 9 bis 12.30 Uhr und 14.30 bis 18.30 Uhr, sowie samstags, 9 bis 13 Uhr.

(büba)