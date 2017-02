Hückeswagen: Autohaus Köhler hat einen neuen Besitzer

Ein wenig schwergefallen ist es ihm schon, den Betrieb, den sein Großvater im Oktober 1960 gegründet hat, einem neuen Besitzer zu übergeben. "Aber ich weiß ja, dass das Unternehmen bei meinem Nachfolger in sehr guten Händen ist", sagt René Köhler vom gleichnamigen Autohaus mit Werkstatt in Kobeshofen. Sein Nachfolger ist der 46-jährige Oliver Lingen. Ganz offiziell übergab René Köhler nun Werkzeug und Schlüssel zum Autohaus an den KfZ-Meister.

Dieser kennt den Betrieb bereits seit 2015. Seitdem war er als selbstständiger Mechaniker sozusagen als Untermieter Teil des Autohauses. "Damit kennt er das Unternehmen schon, das war mir vor der Übergabe wichtig", sagt Köhler. Auch dass Lingen die Mitarbeiter des Autohauses übernimmt, zwei weitere Mitarbeiter und einen Azubi mitbringt, bewerte er positiv. Vor allem, da einer der Mechaniker, Andreas Vijge, bereits seit seiner Ausbildung vor 34 Jahren beim Autohaus Köhler angestellt ist. "Das machte den Zeitpunkt zur Übergabe an einen Nachfolger für mich perfekt", sagt Köhler.

Im Alter von 16 Jahren hatte er das Autohaus nach dem plötzlichen Tod seines Vaters gemeinsam mit seiner Mutter übernommen, hatte parallel die Geschicke des Unternehmens geleitet und die Schulbank gedrückt. Parallel dazu engagiert er sich neben dem Beruf als DJ, produzierte Videos und übernahm Moderationen im Motorsport-Bereich. Seit 2013 ist er zum Beispiel mit Ralf Schumacher für die Moderation der Deutschen Kart-Meisterschaft für den Deutschen Motorsport-Bund und den Pay-TV-Sender Sky verantwortlich. "Der Vertrag wurde jetzt um drei Jahre verlängert, und die Produktion der Berichterstattung zur Kart-Meisterschaft wird künftig komplett von mir durchgeführt", sagt der 42-Jährige. In seinem Studio in Hückeswagen wird er dann mit Ralf Schumacher die Meisterschaft kommentieren.

Die Zeit für das Autohaus sei mit der Ausdehnung seines Moderations-Engagement immer weniger geworden, sagt Köhler. Da sei er froh, einen Nachfolger gefunden zu haben. Immerhin ist das Autohaus Köhler ein Traditionsunternehmen in Hückeswagen. Als Opel-Partner hatte Kurt Köhler dieses 1960 an der Schlossfabrik in Hückeswagen gegründet. Nach zehn Jahren zog man 1970 von dort aus in das Industriegebiet Kobeshofen um. Dort sitzt das Unternehmen bis heute. Nach dem Tod Kurt Köhlers übernahm sein Sohn Dieter in den 80er-Jahren die Geschicke des Autohauses, Sohn René und Mutter Margit übernahmen 1990.

Seit 2009 ist das Autohaus nun eine markenfreie Werkstatt, vermittelt Neuwagen und verkauft Gebrauchtwagen. Nicht immer lief das jedoch problemlos: 2010 war die Verkaufssparte des Hauses insolvent. Mit seiner Werkstatt, die damals unabhängig vom Verkauf war, konnte Köhler diesen Bereich jedoch retten.

Besonders stolz ist man bei Köhler heute auf die "Feierabend-HU" jeden Mittwoch, bei der Kunden ihr Auto zwischen 18 und 22 Uhr zum Check vorbeibringen und dabei Fußball schauen können. Ebenfalls liegt ein Schwerpunkt des Unternehmens auf der Instandsetzung von Fahrzeugen nach Unfällen.

Angebote wie diese wird wohl auch Oliver Lingen künftig beibehalten. Auch er ist froh, "seine Werkstatt" bereits gut zu kennen: "Ich bin sehr dankbar, dass ich rund eineinhalb Jahre die Möglichkeit hatte, die Strukturen, die Kundschaft und die Mitarbeiter des Autohauses kennenlernen zu können. Genau das vereinfacht die Übernahme ungemein", sagt Lingen, der vorher in Autohäusern in Köln, Bergisch-Gladbach und Burscheid tätig war und sich besonders mit den Marken VW, Audi und Mercedes auskennt. Nun freut er sich auf seine Zeit als Werkstatt-Besitzer.

