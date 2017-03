Hückeswagen: Bandweberei führt Textiltradition fort

Die Wirtschaftsförderer der Stadtverwaltung - Bürgermeister Dietmar Persian und Andrea Poranzke - sahen sich gestern bei der Bandweberei Pfeiffer im Gewerbegebiet West 2 um. Das Unternehmen hat dort im August seinen Neubau bezogen. Von Wolfgang Weitzdörfer

Knapp elf Monate ist es her, dass Dietmar Persian zuletzt an der Clarenbachstraße 6 war. Damals, im April 2016, war der Bürgermeister beim Richtfest der Produktionshalle und der Geschäftsräumlichkeiten dabei. Gestern kehrte er als Wirtschaftsförderer zurück und begutachtete mit Andrea Poranzke, ebenfalls für die Wirtschaftsförderung der Stadt zuständig, den inzwischen fertig gestellten Neubau.

Wo vor mehreren Monaten noch Bauarbeiter werkelten, sind nun 26 Mitarbeiter am Hückeswagener Standort der Bandweberei Pfeiffer bei der Arbeit. Im hinteren Bereich, wo die Maschinen für die Bandweberei rattern, ist der Geräuschpegel höher, als im vorderen, wo die Bandbedruckung untergebracht ist. "In unserem Stadtwappen steht ja das Weberschiffchen für die Tuchindustrie, für die Weber und Färber", erinnerte Persian an die Hückeswagener Historie. Mit der Rückkehr der Firma Helmut Pfeiffer - der Firmengründer kommt aus der Schloss-Stadt - sei nun wieder ein Unternehmen in Hückeswagen ansässig, das im weitesten Sinne in der Textilindustrie arbeite. "Die Bandweberei Pfeiffer passt derzeit wohl am besten zum Weberschiffchen", ergänzte Persian.

"Wir sind Anfang August umgezogen", berichtete Geschäftsführerin Ina Huisman. "Bereits Mitte August waren wir wieder mitten in der Produktion. Das ist alles sehr schnell und problemlos gegangen." Natürlich habe man bei jedem Umzug Kleinigkeiten, die nicht richtig klappten. Aber insgesamt sei sowohl die Bauphase als auch der eigentliche Umzug ohne Komplikationen verlaufen.

Die Geschäftsführerin lobte ausdrücklich die Zusammenarbeit mit der Stadt Hückeswagen: "Man hatte immer einen Ansprechpartner, wird nicht von hier nach dort verwiesen, sondern bekommt stets direkt Auskunft." Das sei in Wermelskirchen, von wo das Unternehmenhierher gezogen war, ganz anders gewesen. Zudem habe man durch den Rückzug der Firma Klingelnberg aus West 2 das für die Firma ideale Grundstück erwerben können.

Auch wirtschaftlich betrachtet sei der Umzug gelungen: "Wir haben eine ganze Reihe Mitarbeiter neu eingestellt. Derzeit sind es 26 am Standort Hückeswagen, dazu noch etwa 30 in Wermelskirchen", sagte Huisman. Wenn es so weitergehe, könne man die Erweiterungsfläche auf dem Grundstück auch noch in Anspruch nehmen: "Aber jetzt verschnaufen wir erst einmal", betonte die Geschäftsführerin.

Die weitgehende Konzentration der Produktion auf einen Standort sei eine große logistische Erleichterung, betonte Husiman: "In Hückeswagen befindet sich die Kernproduktion mit Schärerei, Bandweberei, Ausrüstung und Schneideabteilung. Dazu sind Rollerei, Grafikabteilung, Versand und Verwaltung hier untergebracht." In Wermelskirchen seien nur noch die Näherei und Montageabteilung angesiedelt.

Die Bandweberei Pfeiffer stellt seit mehr als 50 Jahren elastische und unelastische Bänder her; die Kunden kommen europaweit aus der Technik-, Automotive-, Sport-, Medizin- und Modeindustrie.

