Hückeswagen: Bauhof sichert "Rä-Te-Ma-Teng" und Co.

So mancher Jeck guckte Rosenmontag verdutzt, als er auf der Bahnhofstraße das blaue und auf der großen Kreuzung das orangefarbene Streufahrzeug sah. Sturm und Regen waren angesagt, aber weder Kälte noch Schnee. Die beiden Lkw waren nicht für den Winterdienst, sondern den "Rä-Te-Ma-Teng" bestimmt: Sie sollten als Schutzschild bei einem möglichen Anschlag durch Terroristen dienen.

Ernsthaft damit gerechnet hatten weder die Verantwortlichen bei der Kolpingsfamilie, die den Rosenmontagszug seit jeher organisiert, noch die Behörden. Dennoch hatten Ordnungsamt und Veranstalter nach einem Gespräch mit der Polizei eine Woche zuvor den Rat angenommen, sicherheitshalber die beiden Lkw auf die Straße zu stellen. In Köln und Düsseldorf etwa sicherten mobile Betonmauern den Zugweg, und sogar in Lennep waren entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden - nach den Attentaten von Nizza und Berlin mit Lastwagen sind die Behörden sensibler geworden.

FOTO: Stephan Büllesbach

Zugleiter Holger Schmidt betont jedoch: "Es gab keine Auflage." Zumal der Kinderrosenmontagszug kein potenzielles Anschlagsziel gewesen sei. Dennoch habe sich die Kolpingsfamilie mit der Stadt darauf geeinigt, die Lkw aufzustellen. "Denn womöglich gibt es jemanden, der mit einem bösen Scherz Angst und Schrecken verbreiten will", sagt Schmidt im Gespräch mit der BM.

Roland Kissau vom Ordnungsamt lässt durchblicken, dass solche Sicherheitsvorkehrungen wohl auch bei künftigen Festen in der Innenstadt vorgenommen werden. Betroffen wären etwa Bierbörse, Altstadtfest, Schützenfest und Weihnachtsmarkt. In Kürze werde es dazu ein Gespräch von Radevormwald, Hückeswagen, Wipperfürth und Lindlar mit der Polizei geben.

Ebenfalls der Sicherheit, in erster Linie aber den Narren auf den Wagen diente im Vorfeld des "Rä-Te-Ma-Teng" etwas anderes: Alle fünf Wagen, auf denen im Rosenmontagszug große und kleine Narren mitfuhren, benötigten ein spezielles TÜV-Gutachten. Pro Wagen waren 100 Euro, insgesamt also 500 Euro fällig. Was Heinz Pohl von der Kolpingsfamilie sichtlich nervte. Zumal die Fahrzeuge bereits eine TÜV-Bescheinigung hätten, da sie alle fast täglich im Gebrauch sind. "Die stehen nicht nur in der Scheune und warten auf Karneval", betont Pohl.

Allerdings setzt der Kreis offenbar eine Maßgabe der Bezirksregierung Köln um. Auch das missfällt Pohl, werden doch für einen kleinen Umzug wie Hückeswagen exakt die gleichen Maßstäbe angesetzt wie bei dem großen Kölner "Zoch" mit mehr als einer Millionen Zuschauer. Er plädiert daher für einen Mittelweg, "damit kleinere Vereine wie wir überleben können". So hat Pohl Angst, dass die Freiwilligen der Kolpingsfamilie den ganzen Aufwand in ihrer Freizeit irgendwann nicht mehr auf sich nehmen werden. Er stellt aber auch klar, "dass ein TÜV-Gutachten schon notwendig ist".

In den nächsten Jahren wird's zumindest etwas günstiger: Für die Nachfolgebegutachtungen der Fahrzeuge durch den TÜV sind nur noch jeweils 50 Euro zu zahlen, erläutert Zugleiter Holger Schmidt. Sofern denn keine baulichen Veränderungen an ihnen vorgenommen wurden. In diesem Jahr habe die Kolpingsfamilie die Kosten für alle Gruppen übernommen. Ob sie das auch noch in den nächsten Jahren übernehmen könne, sei noch ungewiss. Er betont aber, wie sein Kolpingbruder Heinz Pohl, dass auch schon in den vorigen Jahren alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten worden waren. Dazu gehört es, dass die Brüstung hoch genug und stabil und die Tritthöhe passend ist.

Die Zukunft des "Rä-Te-Ma-Teng" sieht Schmidt als gesichert an. Der Altweiberball dient zur Mitfinanzierung, und bei der Gala-Sitzung wird für die Kamelle gesammelt.

Quelle: RP