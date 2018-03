Hückeswagen: Bergisches Land präsentiert Wander- und Freizeitangebote

Das Bergische Land hat sich auf der weltgrößten Tourismusmesse (ITB) in Berlin aktiv präsentiert.

Fünf Tage lang standen neben den bekannten Qualitätswanderwegen "Bergischer Panoramasteig" und "Bergischer Weg" vor allem die Bergischen Panorama-Radwege, der Fahrradbus und die Gruppenbroschüre im Zentrum der Präsentation.

Auch die bergische Politik demonstrierte die gewachsene Bedeutung des Tourismus in Rhein-Berg und Oberberg. Der rheinisch-bergische Kreisdirektor, Dr. Erik Werdel, führte in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Naturarena gemeinsam mit Geschäftsführer Tobias Kelter zahlreiche Gespräche mit Vertretern aus der Tourismusbranche und der Politik.

So wurde etwa ein Besuch von Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker im Bergischen verabredet. "In den vergangenen Jahren haben wir die Zusammenarbeit mit Köln sehr verstärkt", sagte Werdel. "Unser Ziel ist es, den Kölnern das Bergische bei der Planung ihrer Freizeitaktivitäten noch mehr ins Bewusstsein zu bringen." Vielleicht stelle der Rhein da manchmal in den Köpfen eine Barriere dar, aber "die schäl Sick is och schick".

(rue)