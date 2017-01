Hückeswagen: Berufsrückkehrer für Arbeit fit machen

Die drei Jobcenter Leverkusen, Oberberg und Rhein-Berg haben den Arbeitsmarkt gemeinsam analysiert und festgelegt, welche Qualifizierungen, Umschulungen und Weiterbildungen geeignet sind, den Weg auf den Arbeitsmarkt zu ebnen. Von Joachim Rüttgen

Die Qualifizierung von Arbeitslosen und Arbeitsuchenden ist auch in diesem Jahr ein wichtiges Thema des Arbeitsmarktes. Nicht nur, um den Fachkräftebedarf der Wirtschaft zu decken, sondern auch, um Langzeitarbeitslosen oder Berufsrückkehrern den Wiedereinstieg in das Erwerbsleben zu erleichtern sowie die aktuellen Herausforderungen in Bezug auf die Integration geflüchteter Menschen zu meistern.

"Wir führen auch 2017 die bewährten Umschulungen und Qualifizierungen fort. Wir werden in unseren Anstrengungen nicht nachlassen, Geringqualifizierte und Berufsrückkehrer für den Arbeitsmarkt fit zu machen", sagt Marita Franssen, Koordinatorin der Fortbildungsplanung in der Agentur für Arbeit. "Auch im Bereich "Qualifizierung geflüchteter Menschen" sehen wir uns gut aufgestellt."

Daher setzen die Agentur für Arbeit Bergisch Gladbach und die Jobcenter AG Leverkusen, Oberberg und Rhein-Berg wie bereits im vorangegangenen Jahr auf die Förderung der beruflichen Weiterbildung als Mittel, um den Fachkräftebedarf der Unternehmen zu decken und die Qualifikation von Arbeitnehmern und Arbeitslosen zu verbessern. "Die von uns gesetzten Schwerpunkte im Bereich der beruflichen Weiterbildung orientieren sich an den Qualifizierungsbedarfen des Marktes und haben das Ziel, die Kunden passgenau und marktgerecht fortzubilden." Aufgrund der guten Erfahrungen in den vergangenen zwei Jahren, wurde der Arbeitsmarkt gemeinsam durch die drei regionalen Jobcenter AG Leverkusen, Jobcenter Oberberg und Jobcenter Rhein-Berg analysiert und gemeinsam festgelegt, welche Qualifizierungen, Umschulungen und Weiterbildungen besonders geeignet sind, den Weg auf den Arbeitsmarkt zu ebnen.

Die hieraus resultierende gemeinschaftliche Bildungszielplanung wurde in einer zentralen Veranstaltung den Bildungsträgern der Region vorgestellt. 35 Trägervertreter ließen sich über die aktuelle Planung informieren. Kurze bis zu achtwöchige Kenntnisvermittlungen, wie die Verbesserung der Word- oder Excel-Kenntnissen, sollen auch 2017 über den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) gefördert werden. Für länger andauernde Qualifizierungen, Weiterbildungen und Umschulungen steht weiter der Bildungsgutschein zur Verfügung. Bei der Vorstellung der Bildungszielplanung wurden auch die gesetzlichen Änderungen zum 1. August 2016 angesprochen: Teilnehmer an einer berufsabschlussorientierten Bildungsmaßnahme können bei erfolgreichem Bestehen der Abschlussprüfung eine Prämie von 1000 beziehungsweise 1500 Euro erhalten. Dies gilt nicht nur für Umschulungen, sondern auch für Teilqualifizierungen und die Vorbereitung auf die Externen-Prüfung.

Inhaltlich liegt der Schwerpunkt Förderung über Bildungsgutscheine weiterhin im gewerblich technischen Bereich. Hier werden vorrangig Arbeitnehmer mit guten Fachkenntnissen gesucht. Aber auch Weiterqualifizierungen im Dienstleistungssektor werden gefördert, wenn hierdurch die Wahrscheinlichkeit der anschließenden Arbeitsaufnahme erheblich verbessert werden kann. Schwerpunkte bei den Umschulungen liegen im Bereich Altenpflege und im gewerblich technischen Bereich (Zerspanungsmechaniker, Industriemechaniker, Verfahrensmechaniker Kunststoff- und Kautschuktechnik). Weitere individuelle Bildungsziele sollen vor allem in ausbildungsberechtigen Betrieben durch Einzelumschulungen durchgeführt werden. Insgesamt werden mehr als 1700 Qualifizierungen durch Bildungsgutschein und etwa 3000 Förderungen durch AVGS angestrebt.

Quelle: RP