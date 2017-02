Hückeswagen: Besucher-Boom im Jugendzentrum hält an

Die Einrichtung im Untergeschoss der Mehrzweckhalle besuchten 2016 zwei Drittel mehr als geplant. Von Brigitte Neuschäfer

Das städtische Jugendzentrum im Brunsbachtal ist beliebt bei den Kindern und Jugendlichen der Stadt. Zahlen, die der neue Mitarbeiter Yannick Pauly jetzt im Sozialausschuss nannte, belegen es. Demnach war in der Planung für das zurückliegende Jahr von 4200 Besuchern ausgegangen worden. Tatsächlich waren zwischen Anfang Januar und Ende Dezember aber mehr als 7000 registriert worden.

Damit hält der Boom an. Schon seit Jahren liegt die Zahl der jungen Hückeswagener, die die nach Altersgruppen gestaffelten Angebote im Jugendzentrum wahrnehmen, über den Plan-Zahlen. "Wir wundern uns darüber immer wieder, weil wir eigentlich davon ausgehen, dass es irgendwann doch mal zu Einbrüchen in unserer Statistik kommen müsste", sagte Andrea Poranzke, Stadtjugendpflegerin und Leiterin der städtischen Einrichtung. Die demografische Entwicklung gehe schließlich auch an Hückeswagen nicht vorbei, wie unter anderem die Entwicklung der Anmeldezahlen an den Grundschulen der Stadt zeige.

Froh sind Poranzke und ihr Team darüber, dass es gelungen sei, die Jüngeren zurück ins Brunsbachtal zu holen. Nach dem großen Flüchtlingsstrom in 2015 waren zahlreiche Kinder nicht mehr gekommen, weil zunehmend junge erwachsene Asylbewerber das Jugendzentrum besuchten. Manche waren deutlich über 20, also dem Alter von Jugendzentrums-Besuchern längst entwachsen. "Das hat sich dann im vorigen Jahr gelegt. Erwachsene kommen nicht mehr, dafür sind die Kinder wieder da", sagte Andrea Poranzke im Ausschuss.

Auf die Arbeit mit Kindern lege das Jugendzentrum großen Wert, unterstrich Yannick Pauly. Die Sechs- bis Zwölfjährigen seien "eine wichtige Zielgruppe". Gehe es doch auch darum, den Nachwuchs für die Folgejahre zu bilden. In dieser Altersgruppe sei Jugendarbeit als präventive soziale Arbeit zu sehen. Wichtig seien dem Mitarbeiter-Team dabei Inklusion und Integration. Pauly: "Wir wollen jedes Kind mitnehmen."

Anerkannt wird die Qualität der Jugendarbeit in Hückeswagen auch vom Oberbergischen Kreis - das Kreisjugendamt übernimmt einen Teil der Kosten für das hauptamtlich tätige Personal. Darüber hinaus unterstützen viele Ehrenamtliche und ein Förderverein die Arbeit im städtischen Jugendzentrum.

Das Team um Andrea Poranzke wird sich in diesem Jahr auch wieder um die Ausrichtung des Weltkindertags kümmern. Gefeiert wird er mit vielen Angeboten für Kinder und Jugendliche am Donnerstag, 28. September, auf der dann für den Verkehr gesperrten Bahnhofstraße, wo sonst donnerstags der Wochenmarkt stattfindet, und auf der Islandstraße. Nach Kritik in 2016 kündigte Michael Kirch als zuständiger Fachbereichsleiter der Verwaltung im Ausschuss an: "Die Stadt wird sich darum bemühen, die Marktgilde in die Gestaltung des Tages einzubeziehen." www.juze-hueck.de

