Hückeswagen: Bierbörse 2018 abgesagt

"Uns fehlen für 2018 acht Bierstände", sagte er. Einige Teilnehmer haben in den vergangenen Jahren offensichtlich nicht den Umsatz machen können, den sie sich erhofft hatten. Hückeswagen sei für das Bierbörse-Konzept dann doch wohl zu klein, betonte Born. Denn teilweise seien die Kosten immens – etwa für das Schiff Santa Maria, das als Bierstand dient. Und es sei immer schwierig gewesen, sie trotz sehr guten Besuchs wieder hereinzuholen.

Deshalb hatten sich einige Teilnehmer nicht mehr für die dreitägige Veranstaltung in Hückeswagen angemeldet, die für den Zeitraum 4. bis 6. Mai vorgesehen war. Auch bei den Hückeswagener Gastronomen war Born, der sie zur Teilnahme an der Bierbörse eingeladen hatte, auf wenig Resonanz gestoßen. Am Mittwoch sagte er nun die Hückeswagener Veranstaltung ab.

Werner Nolden, Mitbegründer der Bierbörse und Franchise-Geber dieser Veranstaltung, bestätigte auf Anfrage das Aus. Und zwar nicht nur für 2018, sondern generell. "Wir hätten die Bierbörse eigentlich schon für dieses Jahr absagen müssen, haben es aber noch einmal probiert." Letztlich hätten die Teilnehmer abgestimmt.

Die Verantwortlichen bei der Stadt sind völlig überrascht und zeigen sich enttäuscht. Monika Winter, Geschäftsführerin des Stadtmarketings, ist jedoch nicht abgeneigt, eine alternative Veranstaltung für das erste Mai-Wochenende auf die Beine zu stellen. "Dafür brauche ich aber vor allem Mitstreiter, also ein Orga-Team", stellt sie klar. Ideen seien genügend vorhanden.

Wer sich an der Organisation einer Veranstaltung für Anfang Mai beteiligen möchte, kann sich bei Monika Winter melden unter Tel. 02192 88101 oder per E-Mail an monika.winter@hueckeswagen.de.