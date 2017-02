Peter Biesenbach: Biker-Treff: Kreis baut, auch Stadt muss handeln

Planungsausschuss und Kreisbauausschuss werden in einer gemeinsamen Sitzung über den Umbau der K 5 am Beverdamm diskutieren.

HÜCKESWAGEN Obwohl im Winter Ruhe herrscht, ist der Motorrad-Lärm rings um die Bever seit Monaten ein beherrschendes Thema in der Stadt. Am 15. März diskutieren der Kreisbauausschuss und der Hückeswagener Planungsausschuss im Zusammenhang mit dem geplanten Umbau der Kreisstraße 5 gemeinsam darüber, wie's mit dem Biker-Treff am Damm weitergehen kann und soll. Im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Sitzung sprach unsere Redaktion mit dem Landes- und Kommunalpolitiker Peter Biesenbach. Er ist Fraktions-Vorsitzender der CDU, der größten Fraktion im Kreistag.

Herr Biesenbach, warum empfehlen die Planer überhaupt, die K 5 im Bereich Beverdamm auszubauen?

Biesenbach Die Erneuerung der Fahrbahn ist seit längerem in der Planung des Kreises. Ursprünglich sollte erst 2019 gebaut werden. Der Ausbau soll die Möglichkeit eines für die klassifizierte Straße angemessenen Verkehrsflusses schaffen.

Warum werden Teile der Bauarbeiten jetzt vorgezogen und möglicherweise sogar gegenüber der ursprünglichen Planung erweitert?

Biesenbach Die Nutzung der K 5 im Bereich Beverdamm / Bever-Talsperre bis Oberlangenberg hat sich so verstärkt, dass die jetzige Situation zu erheblichen Gefahren für erholungssuchende Fußgänger, Motorrad- und Autofahrer führt. Die Änderung der Verkehrsführung ist aus Sicht der Planer erforderlich, weil sich heute sehr viele Nutzer des Parkplatzes direkt im Straßenrandbereich aufhalten und so die Unfallgefahr deutlich erhöhen. Der Ausbau erscheint ihnen sinnvoll, damit Freizeit- und Erholungsflächen, die jetzt an beiden Seiten der K 5 bestehen, auf einer Seite, nämlich der am Bever-Ufer, konzentriert werden. Dann entfällt die Notwendigkeit, dort die Straße zu überqueren.

Geht es nur um den Bereich direkt am Damm?

Biesenbach Nein. Der Ausbau der K 5 ist Teil eines umfassenden Planungskonzepts zur Stärkung des Gehweg- und Parkplatzangebotes im Freizeit- und Erholungsschwerpunkt Bever. Es geht um Bauarbeiten auf der Länge von rund einem Kilometer Straße. Vorgeschlagen werden ein Gehweg und ein Parkstreifen entlang der K 5, die eine erhebliche Entlastungsfunktion haben sollen. Erholungssuchende sollen nicht mehr auf der Fahrbahn gehen und hangseitig auf dem Seitenstreifen parken müssen; sie sollen geschützt vor dem fließenden Verkehr auf der Wasserseite gehen und parken.

Die Verkaufswagen am Biker-Treff führen seit Monaten zu leidenschaftlichen Diskussionen. Welche Überlegungen gibt es dazu?

Biesenbach Der Treff wird mit als Quelle des Lärmproblems angesehen, weil er Motorradfahrer an schönen Tagen zu Hunderten aus den Großstädten nach Hückeswagen zieht. Das Lärmproblem ist in der Tat nicht zu bestreiten. Ebenso wenig die Lust mancher Biker, auf den Zufahrten zur Bever dorthin ihr Können und den Sound ihrer Maschinen zu testen. Für die Frage, ob die Verkaufswagen eine maßgebende Rolle spielen, wird der kommende Sommer Hinweise liefern. Denn in diesem Jahr wird es erstmals keine Verkaufswagen dort geben. Wie kann der Kreis über die von Ihnen genannten "Hinweise" hinaus zu einer objektiven Bewertung kommen?

Biesenbach Wenn die K 5 ausgebaut wird, muss der Kreis in den Ferienwochen und an schönen Tagen verstärkt Messungen der Verkehrsdichte, der Geschwindigkeit und des Lärms vornehmen.

Was ist nach dem Straßenausbau? Wird es dann wieder einen Biker-Treff mit Verkaufswagen geben?

Biesenbach Verkaufswagen, Imbissstände oder auch Toiletten im Bereich des jetzigen Biker-Treffs bedürfen einer Baugenehmigung und einer Sondernutzungserlaubnis, die der Kreis als Straßenbaulastträger erteilen müsste. Vorrangig wäre aber die Stadt Hückeswagen am Zuge, um die Baugenehmigung zu ermöglichen. Der Stadtrat müsste ein Bauleitverfahren beschließen und den Flächennutzungsplan ändern.

Wird es wieder Verkaufswagen dort geben, wenn die Straße nicht ausgebaut wird, es also beim bisherigen Zustand bleibt?

Biesenbach Selbst wenn es keinen Ausbau geben sollte, würden Verkaufsstätten künftig eine Baugenehmigung und eine Sondernutzungserlaubnis benötigen. Für die Stadt Hückeswagen wird mithin so oder so eine Entscheidung zu ihrem Flächennutzungsplan erforderlich. Ohne die förmliche Änderung kann es keine Imbissstände und Ähnliches im Bereich des Biker-Treffs am Beverdamm mehr geben.

Wie sicher ist der geplante Umbau am Beverdamm denn überhaupt?

Biesenbach Die planerischen Vorschläge der Fachbehörden liegen vor. Was noch fehlt, ist die politische Entscheidung der Gremien des Kreises und der Stadt. Dazu dient die gemeinsame Sitzung des Kreisbauausschusses mit dem Hückeswagener Planungsausschuss am Mittwoch, 15. März.

BRIGITTE NEUSCHÄFER FÜHRTE DAS GESPRÄCH.

Quelle: RP