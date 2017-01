später lesen Hückeswagen Blitzer an der A 1 bei Burscheid sind ab heute in Betrieb FOTO: Miserius (Archiv) FOTO: Miserius (Archiv) Teilen

2017-01-02T18:31+0100

Auch Autofahrer aus Hückeswagen sollten sich spätestens jetzt an der A 1 an die Tempolimits halten. Denn der Rheinisch-Bergische Kreis nimmt heute, Dienstag, 12 Uhr, die Geschwindigkeitsüberwachungsanlage bei Burscheid in Betrieb. Der Grund für die Einrichtung der Blitzer ist die hohe Anzahl schwerer Verkehrsunfälle. Ursache war oftmals überhöhte Geschwindigkeit.