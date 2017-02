Hückeswagen: Bolzplatz - Offener Brief an Bürgermeister

Bolzplatz - Offener Brief an Bürgermeister

Das Ehepaar will nach dem teils emotionalen Info-Abend der Stadt zum geplanten Neubaugebiet auf dem Bolzplatz unterhalb von Wiehagen am Montag (die BM berichtete) Einiges klarstellen. So schreibt es in dem dreiseitigen Offenen Brief an Bürgermeister Dietmar Persian, der unserer Redaktion vorliegt: "Uns geht es nicht darum, dass wir nicht in einem ,bunt gemischten' Viertel wohnen möchten. Das tun wir bereits, gerne!" Sie hätten sich 2010 bewusst für die Übernahme des Elternhauses im Tulpenweg entschieden und hierfür eine schöne Innenstadt-Wohnung aufgegeben. Ein wichtiges Kriterium als Eltern von Söhnen sei die Lage am Bolzplatz gewesen: Dieser sei der letzte seiner Art in Hückeswagen, die letzte frei zugängliche Ballspielfläche.

Das Ehepaar argumentiert: "Die städtebauliche Entwurfsidee, nach der Wiehagen in den 1970ern errichtet worden ist, geht von einem räumlichen Miteinander von Mehrfamilienhäusern und kleinteiliger Wohneigentumsbebauung und deren Bewohnern aus." Dabei sei von der Zahl der Wohneinheiten die Mehrfamilienhäuser dominant - es handele sich um einen Stadtteil mit einer (für eine Kleinstadt) sehr hohen Bevölkerungsdichte. "Trotzdem ist bzw. empfinden wir es in der Blumensiedlung als ruhig und auch sicher. Wir fühlen uns wohl, so wie es jetzt ist." Für die Wohnqualität im Viertel hätten die Stadtplaner der 1970er mehrere Bolzplätze eingeplant. Davon sei nur noch dieser eine übrig, und daher sei er wichtig für die Kinder, aber zum Beispiel auch für die Flüchtlinge, einfach für alle, die gerne eine Runde bolzen.

Abgesehen davon, dass sie den Bolzplatz am liebsten in seiner jetzigen großen Form als Freizeitfläche erhalten möchten, finden Blumberg und Konrads an der konkreten Planung zur Bebauung mit Mehrfamilienhäusern einige Punkte bedenklich. So fügten sich die geplanten Mehrfamilienhäuser mit zwei Vollgeschossen zuzüglich Staffelgeschoss zwischen lauter Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäusern nicht in die Umgebung ein. "Demgegenüber läuft die vorhandene Bebauung an der Kölner Straße Richtung Tennishalle in einer Reihe Mehrfamilienhäuser aus. Hier würden sich Mehrfamilienhäuser einfügen. Stattdessen plant die Stadt dort Einfamilienhäuser." Die Planung der Landesregierung, die die Stadt umsetzen möchte, umfasse einen Zeitraum bis 2035. "Warum sollen auf dem Bolzplatz so eilig Tatsachen geschaffen werden?", fragt das Ehepaar.

Zudem gebe es im Viertel eine Parkplatzsituation, die - der hohen Bewohnerdichte geschuldet - wie in der Großstadt sei. "Zur Feierabendzeit ist an der Straße sowohl in der Blumensiedlung als auch in der Siedlung am Schützenhaus häufig kein Platz zu finden." Die Müllabfuhr müsse den unteren Tulpenweg oft rückwärts befahren, weil der Wendehammer zugeparkt sei. "Daher halten wir eine Planung mit einem Stellplatz je 60 bis 80 Quadratmeter großer Wohnung für unzureichend."

Mit ihrem umfangreichen Offenen Brief wollen Lara Blumberg und Ralf Konrads an alle Beteiligten appellieren, "mit Ruhe und Umsicht Entscheidungen zu fällen, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können und den Wert der vorhandenen, gewachsenen Struktur nicht zu gering zu schätzen".

Quelle: RP