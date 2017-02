Hückeswagen: Bürgerbad startet in Mattenbahn-Saison

Die Spielsaison mit der kunterbunten Plastikbahn ist eröffnet. Während Kinder und Jugendliche fröhlich herumtobten, stellten viele Eltern noch einmal fest, wie wichtig das Bad als Freizeitangebot für Hückeswagen ist. Von Maren Panitz

Aufgeregt beobachteten die kleinen Badegäste den Aufbau der mit Luft befüllten knallgrünen und gelben Hüpf- und Rutschlandschaft, die sich im Schwimmerbecken des Bürgerbades mit jedem neuen Luftstoß zu einem gewaltigen Gummiberg aufblähte. "Ich freue mich schon. Es macht immer wieder viel Spaß, über diese wackelige Bahn zu rennen", sagte die zwölfjährige Tabea Weischet, die mit Bruder und Vater die Eröffnung der diesjährigen Mattenbahn-Saison im Hückeswagener Bürgerbad auf keinen Fall verpassen wollte.

Pünktlich um 13.30 Uhr gaben Animateur Payk Freches und die hauptamtliche Fachkraft für Bäderbetriebe, Werner Lehmacher, gestern Mittag die 15 Meter lange Spiellandschaft für die etwa 40-köpfige wartende Kinderhorde frei. "Zweimal im Jahr unterhalten wir die Kinder auf der Mattenbahn mit unserem Animationsprogramm", erklärte Payk Freches. Jeweils zur Mattenbahn-Saisoneröffnung im Winter und nach den Sommerferien spornen die Animateure die jungen Badegäste mit Stimmungsmusik an. "Außerdem veranstalten wir ein Wettrennen auf Zeit über die Mattenbahn. Später dürfen sich die Kinder vom Drei-Meter-Turm über ein Seil auf die Bahn herabhangeln", beschrieb er das insgesamt vierstündige Spiel- und Planschprogramm.

Die Hückeswagener Badegäste, die sich am gestrigen Sonntag zwischen 13.30 und 18 Uhr zur Saisoneröffnung im Bürgerbad einfanden, freuten sich über das sportliche und bunte Unterhaltungsprogramm im Wasser. "Das Hückeswagener Bürgerbad hat generell viel für Kinder zu bieten. Am wichtigsten ist der Schwimmunterricht für die Kleinen. Aber auch die Kindergeburtstagsfeiern hier im Bad werden von den Badegästen sehr gut angenommen", erklärte Werner Lehmacher. Er könnte sich Hückeswagen ohne eigenes Schwimmbad nicht vorstellen. Schließlich sei das Bürgerbad ein Aushängeschild für die Schloss-Stadt.

Die Eröffnung der Mattenbahn-Saison lockte am Sonntagnachmittag zahlreiche begeisterte Kinder mit ihren Eltern in das Bürgerbad. "Das ist leider nicht immer so", bedauerte allerdings die Geschäftsführerin Tanja Bauer. Zwar seien die Besucherzahlen im vergangenen Jahr weiter gestiegen, aber es fehle noch immer an konstanten Zahlen bei privaten Schwimmbadbesuchern. "Um unser schönes Bad langfristig zu halten, müssen einfach alle Hückeswagener Bürger regelmäßig öfter schwimmen gehen", sagte sie. Badegast Sabine Rudolph sieht das genauso. "Jetzt haben wir hier diese wunderschöne Dampfgrotte, ein abwechslungsreiches Kinderprogramm und moderate Eintrittspreise. Es wäre doch schade, wenn wir Hückeswagener auf dieses Angebot verzichten müssten", meinte die Schwimmerin.

Während die spielfreudigen Kinder jauchzend und planschend auf der Mattenlandschaft herumtobten, machten sich deren Eltern einige Gedanken, ob das Hückeswagener Freizeitangebot ohne das Bürgerbad sehr leiden würde. "Ohne das Schwimmbad könnten die Schulen und Kindergärten die Schwimmsicherheit der Kinder hier in der Stadt nicht mehr gewährleisten. Von deren Seite müsste viel mehr beigetragen werden", brachte Joachim Weischet an. Und die zehnjährige Wasserratte Sadun Dinler fragte: "Ich gehe mit meinen Freunden fast jedes Wochenende hier schwimmen. Sollen wir Kinder vielleicht immer mit dem Bus nach Remscheid fahren, um unserem Hobby nachgehen zu können?"

Quelle: RP