Hückeswagen: Bürgermeister zapft auch beim "Hückeswagener Biermarkt" an

Bürgermeister zapft auch beim "Hückeswagener Biermarkt" an

Die ersten Getränke werden am Freitag, 4. Mai, zwar bereits ab 15 Uhr ausgeschenkt, offiziell beginnt der 1. "Hückeswagener Biermarkt" jedoch drei Stunden später: Dann wird Bürgermeister Dietmar Persian beim Fassanstich das erste offizielle Bierfass anschlagen und seinen Inhalt als Freibier verschenken.

Stephan Büllesbach (büba) ist Redakteur in Hückeswagen.

Spam-Schutz: Bitte ziehen Sie die richtige Form in das rechte Feld.

Ihr Name

Ein weiterer Höhepunkt am Eröffnungstag ist das Feuerwerk ab 23.15 Uhr.

Der "Biermarkt" löst die "Bierbörse" ab - deren Veranstalter hatten kurz vor Weihnachten mitgeteilt, dass sich eine Ausrichtung in Hückeswagen nicht rechnet. Daraufhin hatte die Stadt einen neuen Partner gesucht.

Geöffnet ist der "Biermarkt" am Freitag, 4. Mai, 15 Uhr bis Mitternacht, am Samstag, 5. Mai, 11 Uhr bis Mitternacht, und am Sonntag, 6. Mai, 11 bis 20 Uhr.

(büba)