Hückeswagen: Christian Lindner spricht in der Drahtzieherei

Der Bundesvorsitzende der Freien Demokraten und Vorsitzende der FDP-Landtagsfraktion NRW, Christian Lindner, besucht als Gast des FDP-Kreisverbandes Oberberg den Oberbergischen Kreis. Er wird am kommenden Dienstag, etwa in der Zeit zwischen 17 und 18.30 Uhr, Hauptredner auf einer Veranstaltung der Kreis-FDP in der Alten Drahtzieherei in Wipperfürth sein.