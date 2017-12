Hückeswagen: Clown Oh Larry begeistert mit Zauberei und Klamauk

Im Vorweihnachtstrubel tut es den Eltern auch einmal gut, wenn sie gemeinsam mit den Kindern zur Ruhe kommen können. Am Freitagnachmittag bot sich im Kultur-Haus Zach dazu noch eine Gelegenheit, als Clown Oh Larry, alias Frank Jeschke, mit seinem lustigen Mitmachtheater auftrat.

Rund 30 Eltern waren mit ihren Kinder gekommen, um den Albernheiten des Clowns zuzusehen. Und der Clown mit den Luftballons und der roten Nase wusste ganz genau, womit er sein junges Publikum begeistern konnte.

Zum Beispiel mit riesigen Seifenblasen, die er mit einem großen Plastikreifen herbeizauberte. Oder bei einer Jonglageeinlage mit "original chinesischen Pommestellern", die auf "original chinesischen Pommesstäbchen" rotierten. Was dann natürlich auch vom Publikum in Form des kleinen Edgars ausprobiert wurde. Und er schaffte es tatsächlich, die sechs Teller gleichzeitig jonglieren zu lassen - wofür er donnernden Applaus bekam. Am größten war jedoch die Freude bei den Kindern, wenn Oh Larry ein bisschen Blödsinn machte. Als er etwa über seine eigenen Füße stolperte, ihm die "Pommesteller" der Reihe nach aus den Händen flogen oder er einfach all seine Utensilien zurück in die große silberne Kiste warf und das dann kommentierte: "So geht das Aufräumen doch ganz einfach!"

Aber auch das kleine Lied von Regentropfen Willy, der auf Wolke sieben in die Schloss-Stadt gerauscht kommt, kam ebenso gut an, wie die humorvollen Zaubertricks oder die Hula-Hoop-Spielereien mit bis zu drei Ringen, was ein anderes Mädchen toll konnte. Mit dem Lied "Wir sind die Sternenfänger" verabschiedete Oh Larry nach etwa einer Stunde sein zufriedenes und glückliches Publikum. Die Kinderaugen hatten jedenfalls schon mal für die Bescherung das Strahlen geübt.

(wow)