Andrea Schwenke: Das Allee-Center ist ein zweites Zuhause

Die Centermanagerin sieht im geplanten Designer Outlet Center in Lennep einen weiteren Konkurrenten, aber keine Gefahr.

Frau Schwenke, wie war das Weihnachtsgeschäft im Allee-Center?

Schwenke Das Geschäft lief zunächst langsam an. Aber dann haben die Kunden das Center gestürmt, um sich noch mit Geschenken einzudecken. Die letzte Woche vor Weihnachten war es dann immer richtig voll im Center.

Sie sind jetzt seit ein paar Wochen in Remscheid. Welchen Eindruck haben Sie vom Center und von Remscheid?

Schwenke Vom Allee-Center habe ich den Eindruck, dass es ein zweites Zuhause ist für die Remscheider. Sie fühlen sich bei uns sehr, sehr wohl, und es ist ist für sie Einkaufsstandort Nummer eins. Wenn die Leute etwas einkaufen wollen, dann geht erst mal kein Gedanke am Center vorbei. Die Leute wissen auch, dass sie viele Leute hier treffen.

Wie wichtig ist die Entwicklung der Alleestraße für das Allee-Center?

Schwenke Es wäre wesentlich schöner, wenn die Alleestraße leben würde. Dann kann man wirklich sagen, man hat insgesamt eine tolle Innenstadt, wo es Spaß macht, hoch und runter zu flanieren. Ich finde es ein bisschen schade, wenn am Ende nur das Allee-Center der Bezugspunkt ist, auf den man sich verlassen kann. Ich würde mir wünschen, die Alleestraße wäre wesentlich aktiver und es gäbe nicht so viele Leerstände.

Viele Kunden wünschen sich, dass sich das Allee-Center mehr zum Rathausplatz hin öffnet, mit Cafés und Restaurants. Sehen Sie Möglichkeiten, so etwas zu verwirklichen?

Schwenke Für die Zukunft betrachtet, gäbe es das eventuell. Momentan ist es leider nicht möglich. Wir haben feste Mietverträge. Da sind Shops drin, die sehr zufrieden sind und nicht vorhaben, den Platz zu verlassen. Das ist über die Jahre gewachsen. Zunächst müsste man nach anderen Lösungen suchen, um den Platz attraktiver zu gestalten. Vielleicht wird man dekorativ tätig, um ein freundliches Bild zu entwickeln.

Sie haben bei Ihrer ersten Vorstellung davon gesprochen, das Center brauche ein neues Kleid. Was meinen Sie damit?

Schwenke Schon meine Vorgänger haben angeregt, dass man moderner werden möchte. Aber da stecken wir noch in den Anfängen. Ein Team arbeitet an Plänen. Im Zusammenspiel mit Investoren müsste dann darüber gesprochen werden, wo man am besten anfängt mit der Modernisierung. Aber da wird sicher noch ein bisschen Zeit ins Land gehen.

Wo gibt es denn Bedarf?

Schwenke Vorstellbar ist, die Leuchtmittel zu erneuern, um mehr Energie zu sparen. Aber auch die Eingänge könnte man so gestalten, dass es für Menschen mit Behinderung problemloser wird, ins Center zu kommen.

Wie sind Ihre Erfahrungen mit dem freien WLAN im Center? Kommt das bei den Kunden gut an und bringt das den Händlern auch etwas?

Schwenke In erster Linie ist es ein Service, den wir den Kunden bieten möchten. Jeder hat ein Smartphone und nutzt das Angebot gerne. Wir möchten, dass die Aufenthaltsdauer bei uns angenehm ist für die Besucher. Bei Pärchen ist es manchmal so, dass die Frau gerne shoppen möchte, der Mann nicht unbedingt. Wenn sich der Mann bei einem Café hinsetzen und im Netz surfen kann, ist das Einkaufen angenehm für beide. Ob es höhere Umsätze bringt oder nicht, können wir nicht messen. Es steht aber auch nicht im Vordergrund.

Der Rat in Remscheid hat entschieden, dass das Designer Outlet Center in Lennep gebaut wird. Ist es für das Allee-Center eine große Konkurrenz?

Schwenke Es wird in jedem Fall ein Wettbewerber mehr sein. Ich glaube eher nicht, dass Menschen, die dort einkaufen, dann noch zu uns gefahren kommen. Wahrscheinlich tut es der Lenneper Altstadt ganz gut. Die Erfahrung zeigt, wo ein Center entsteht, verbessert sich auch das Umfeld. Aber wir unterscheiden uns vom Angebot her. Zu uns kommt man, um schnelle Einkäufe zu machen und Sachen der normalen Preiskategorie einzukaufen. Wer ins Outlet fährt, sucht Ware der höheren Preis-Level.

Aber Sportgeschäfte und manche Modeanbieter werden es doch schwerer haben?

Schwenke Es gibt einzelne Shops, die es sicherlich spüren werden. Aber es gibt auch einige, die komplett unberührt bleiben. Wir müssen sehen, wie sich das entwickelt. Es ist auch nicht ganz klar, wie sich das Kundenklientel in Lennep verändert: ob nur Remscheider im DOC einkaufen, oder ob es die Kunden aus dem Umland sind, die sich erstmals überlegen, in Remscheid shoppen zu gehen. In diesem Falle würde das Allee-Center nichts verlieren. Ich bin auch davon überzeugt, dass die Kunden, die wir jetzt haben, uns die Treue halten. Wir haben 90 Prozent Stammkunden. Ein zweites Zuhause gibt man so schnell nicht auf.

