Hückeswagen: Das große Quiz rund um Hückeswagen 2016

Beim Silvesterquiz zur Schloss-Stadt können die Leser der BM tolle Preise gewinnen - sofern sie die richtige Lösung nennen. Von Stephan Büllesbach

Wie gut kennen Sie Ihre Stadt? Und wie gut wissen Sie darüber Bescheid, was in diesem Jahr in der Schloss-Stadt passiert ist? Das will unsere Redaktion von ihren Lesern wissen und stellt ihnen deshalb in diesem Quiz 27 mehr oder weniger knifflige Fragen zu Hückeswagen 2016. Die Buchstaben vor der jeweils richtigen Antwort ergeben Lösungsworte, die zusammen einen Begriff für Hückeswagen bilden.

FOTO: Moll (Archiv)

1. Was gab Apothekerin Barbara Schwinghammer-Steinbach Anfang des Jahres zurück? a) ein Portemonnaie d) ein Auto s) eine Jacke

2. Wer verbirgt sich hinter der Kunstfigur Paul Posthorn? i) der Büttenredner Heinz Pohl e) der Postbote Ralph Vesper v) das neue Maskottchen der Bergischen Post

3. Wovor hatten die Hückeswagener Jecken beim "Rä-Te-Ma-Teng" Angst? e) Sturm p) Wipperfürther Karnevals-Horden l) Kamelle-Knappheit

4. In welcher "Affäre" ging den städtischen Ermittlern im Februar eine Frau ins Netz? x) Currywurst, Pommes, Majo c) Rehrücken mit Preiselbeeren p) Erbsensuppe

5. Was erhielt das Johannesstift nach dem Abriss des "Hauses Quellengrund"? f) alte Bekannte e) neue Perspektive u) großen Goldschatz

6. Welches Urteil fällte das BGH im Swaps-Prozess? q) Einstellung des Verfahrens ü) 600 Sozialstunden für den damaligen Bürgermeister Uwe Ufer r) Zurückweisung an das OLG Köln

7. Was baute der Sportanglerverein neu auf? l) Entenhäuser a) Fuchsbauten w) Bärenhöhlen

8. Was feierte der Ortsverein der Landfrauen? g) sein einmillionstes verkauftes Kochbuch u) den Gewinn des "Prix d'Luculles" für seine Neukreation von Kottenbutter e) sein 40-jähriges Bestehen

9. Was gibt's Neues auf dem Spielplatz Dierl dank einer Mütter-Initiative? i) einen 20 mal 20 Meter großen Sandkasten y) eine Obelix-Schaukel d) einen Gurtsteg

10. Aus welchem Projekt zog sich Investor Jürgen Hartmann zurück? e) Wohnen am Schloss f) Stadtvillen am Schloss b) Hotel am Schloss

11. Wer wurde neuer Vorsitzender des Stadtsportverbands? a) Horst Mettler b) Monika Winter s) Hans-Georg Breidenbach

12. Was hatte Ingelore Jacobs im Juli? n) ihren ersten Tag als Schülerlotsin ö) ihre Beförderung zur Schulrätin b) ihren letzten Schultag

13. Was war im Mai Anlass für einen Feuerwehr-Einsatz? e) eine vergessene Pizza im Ofen l) ein liebestoller Rehbock s) eine ausgelaufene Ladung Spaghetti-Eis

14. Was soll auf dem Bolzplatz in Wiehagen entstehen? m) ein McDonald's d) ein neues Stadion für den RSV 09 r) ein Neubaugebiet

15. Welche Kuriosität gab es bei den Schach-Stadtmeisterschaften? g) es wurden gleich zwei Stadtmeister ermittelt d) erstmals wurde auf gelb-schwarzen Feldern gespielt (statt schwarz-weißen) t) die Dame war verschwunden und musste durch ein Mensch-ärgere-Dich-nicht-Figürchen ersetzt werden

16. Was feierte die Sparkasse? c) sie gehört zu den drei Sparkassen in NRW mit dem höchsten Gewinn i) vor 25 Jahren fusionierten die Stadtsparkassen von Hückeswagen und Radevormwald k) den 500.000sten Sparer

17. Welcher Straftat machten sich im Juli Unbekannte schuldig? g) sie steuerten einen geklauten Bergepanzer der Bundeswehr in ein Waldstück bei Posthäuschen h) sie strichen die Eingangstür des Schlosses in Hellrosa s) sie stahlen mehrere gelbe Ortseingangsschilder, um sie in Wuppertal wieder aufzuhängen

18. In welcher Sportart wurde im August auf dem Sportplatz Schnabelsmühle um die "Pflitsch Open" gekämpft? r) 7er-Rugby c) Segway-Polo m) Sommerbiathlon

19. Was jagte im Sommer so mancher Hückeswagener? a) eine ausgebüxte Kuhherde h) Pokémon w) 50-Euro-Scheine, die vom Fürstenberg auf die Goethestraße flatterten

20. Von wem werden jetzt die Schützen regiert? e) von einer Frau d) von einem Kaiser z) vom Bürgermeister

21. Was startete im August oberhalb des Johannesstifts? j) eine integrative Tagesgruppe ß) die Bauarbeiten zu einem Anbau mit Wellnessbereich und kleinem Schwimmbad n) der Waldkindergarten

22. Welches Schicksal erlitt die Hirsch-Apotheke? l) sie wurde nach 183 Jahren geschlossen e) ein verirrter Keiler zertrümmerte die Inneneinrichtung p) die Herstellung einer Salbe gegen Hühneraugen sorgte für einen Feuerwehr-Einsatz

23. Wer spazierte am 24. August durch einen Wald an der Bever? a) Ministerpräsidentin Hannelore Kraft c) der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel f) Schlagersängerin Helene Fischer

24. Was verkauft der Pflanzenpark Scheideweg neuerdings? z) Milch und Honig ä) Ernie und Bert n) Pfeil und Bogen

25. Wer rastete im September in Westhoferhöhe? t) der Zirkus Halligalli d) ein Schwarm Störche u) ein Rudel Holländer mit Wohnwagen

26. Wo wurde die neue Jazz-CD der Wasserfuhr-Brüder aufgenommen? e) Brooklyn (New York) g) Obergiesing (München) s) Immekeppel (Overath)

27. Welche tierischen Gäste gab es auf dem "Hüttenzauber" zu streicheln? u) Katze und Maus l) Huhn und Hahn s) Esel und Schaf

