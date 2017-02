Das Lärmproblem wird bleiben

Wenn auch noch nicht feststeht, ob der Umbau der K 5 realisiert wird und es auch zukünftig Verkaufsbuden am Beverdamm geben wird, eines ist jetzt schon klar: Egal, wie die Entscheidung im Kreisbauausschuss ausfällt, einer Seite wird sie nicht gefallen.

Kann sie auch nicht, denn einen Kompromiss, der den Bedürfnissen und Wünschen von Anwohnern und Bikern gleichermaßen gerecht wird, gibt es nicht. Entscheidet die Politik für den Beibehalt des Bikertreffs samt Verkaufsbuden, deren Betreiber dann neue Konzessionen beantragen müssten, wären die Anwohner sauer. Denn sie sehen den Treff am Beverdamm als ein Problem an, weswegen es die Motorradfahrer an schönen Tagen im Jahr zu Hunderten nach Hückeswagen zieht. Würden die Politiker sich gegen dessen Fortbestand aussprechen, wären die Biker "angefressen".

Am Grundproblem - dem teilweise unerträglichen Motorradlärm - wird ein Verbot von Verkaufsständen am Beverdamm aber nichts ändern. Dessen sollten sich Politiker, Behördenmitarbeiter und auch Anwohner im Klaren sein. Würde es doch die Biker auch ohne die Möglichkeit, am Damm Pommes, Eis und Getränke bekommen zu können, an die Bever ziehen. Denn abgesehen von der reizvollen Landschaft und den (für so manchen noch reizvolleren) Kurven gibt es direkt an der Talsperre mehrere Gastronomiebetriebe, die garantiert und legal in die Bresche springen würden. Den Motorradfahrern ist es letztlich egal, wo sie an der Bever ihre Pause einlegen.

Das Problem "Motorradlärm" ist keins, das ein Kreisbau- und ein Hückeswagener Planungsausschuss lösen können. Das kann selbst die Polizei nicht, auch wenn sie noch so viele Lärmkontrollen vornehmen sollte. Es ist der Gesetzgeber, der dem Krach ein Ende bereiten muss. Seit vorigem Jahr dürfen neue Motorräder nicht mehr einen bestimmten Lärmpegel überschreiten. Doch sollte darüber ernsthaft nachgedacht werden, dass ältere Bikes soweit nachgerüstet werden müssen, dass auch sie unter diesem Pegel bleiben. Dann würden vielleicht weniger Motorräder unterwegs sein, die Anwohner - nicht nur von Hückeswagen - hätten jedoch garantiert nichts dagegen.

Nur ist das wohl eher unrealistisch. Denn in Berlin gibt es nicht nur Autolobbyisten, sondern auch solche für Motorräder. So dürfte der Motorradlärm wohl auf absehbare Zeit ein Problem und Streitpunkt bleiben - egal, wie die Entscheidung am 15. März ausfällt.

stephan.buellesbach@bergische-morgenpost.de

Quelle: RP