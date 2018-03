Hückeswagen: Das Problem mit Statistik und Lüge

"Lexikon der populären Irrtümer"

Leben Prof. Dr. Walter Krämer wurde 1948 geboren, machte 1976 sein Diplom in Mathematik in Mainz, wo er 1979 promovierte. Seine Habilitation für Ökonometrie legte er 1984 an der TU Wien ab, seit 1988 ist er Professor für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der TU Dortmund. Krämer hat auch den Bestseller "Lexikon der populären Irrtümer" publiziert.