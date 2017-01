später lesen Fussgängerampel in Wiehagen Defektes Gerät soll diese Woche erneuert werden FOTO: Moll Jürgen FOTO: Moll Jürgen Teilen

2017-01-09T17:35+0100 2017-01-10T00:00+0100

Seit einigen Wochen gibt es immer mal wieder brenzlige Situationen im Bereich der Fußgängerampel in Wiehagen auf Höhe von Edeka-Markt und Sparkasse. Gute Nachrichten vom Kreis: Noch in dieser Woche soll die Ampel wieder in Betrieb genommen werden. Von Joachim Rüttgen