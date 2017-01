später lesen Hückeswagen Den Wärmeschlupflöchern auf der Spur FOTO: Schütz FOTO: Schütz Teilen

Der regionale Energieversorger BEW bietet Hauseigentümern wieder Thermographie-Messungen an, um etwa Kältebrücken am Gebäude aufzudecken. Unsere Redaktion war bei der Messung am Haus von Claudia und Hilmar Wahlen am Rotdornweg dabei. Von Wolfgang Weitzdörfer