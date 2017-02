Hückeswagen: Der Bau der EvB-Mensa wird vorbereitet

Nach mehreren verschobenen Terminen zum Baubeginn der neuen Mensa und des Selbstlernzentrums am EvB-Gymnasium in Wipperfürth soll es nun Ende Juli endlich losgehen. Zunächst aber wird das Großprojekt Mitte März ausgeschrieben. Von Wolfgang Weitzdörfer

Dass der gebundene Ganztag am Wipperfürther Engelbert-vom-Berg-Gymnasium (EvB) und damit auch für viele Hückeswagener Schüler kommen wird, steht schon länger fest: Im Januar 2015 hatte sich der Rat der Hansestadt mit deutlicher Mehrheit dafür ausgesprochen. Dann passierte jedoch lange Zeit nichts, abgesehen davon, dass einige Termine für den Baubeginn der Mensa und des Selbstlernzentrums genannt wurden, die jedoch alle nicht eingehalten werden konnten. In dieser Woche wurden jedoch erste vorbereitende Arbeiten vorgenommen - so wurden zwischen Parkplatz und Kleinsportfeld die Bäume gefällt.

Dennoch werde als Baubeginn frühestens Ende Juli anvisiert. Das sagten Wipperfürths Bürgermeister Michael von Rekowski und Dieter Klewinghaus, Leiter des Regionalen Gebäudemanagements für Wipperfürth und Hückeswagen, gestern in einem Pressegespräch. Denn zunächst einmal müsse das Projekt mit einem von der Politik vorgegebenen Maximalvolumen von 2,9 Millionen Euro ausgeschrieben werden. Und genau wegen dieser Ausschreibung habe es die langen Verzögerungen gegeben, erklärte Klewinghaus: "Es ist ein sehr komplexes Verfahren, die Ausschreibung musste mit Anwälten auf ihre Rechtssicherheit abgeklopft werden."

Das seien die Auswirkung des europäischen Gesetzesrahmens, sagte von Rekowski: "Hier gibt es wirklich extreme Rahmenbedingungen, die wir einhalten müssen." So müsse die Ausschreibung so formuliert sein, dass die Folgekosten in Schach gehalten würden. Zudem müsse sie inhaltlich einwandfrei sein, damit niemand dagegen klagen könne: "Die Rechtssicherheit steht hier klar an erster Stelle."

Nun sei es aber soweit, die Ausschreibung sei ein letztes Mal gemeinsam mit den Juristen geprüft worden: "Die Ergebnisse werden jetzt noch aufgearbeitet, das dürfte etwa zwei Wochen dauern. Dann kann die Ausschreibung veröffentlicht werden", sagte der Bürgermeister. Er betonte außerdem, dass sich durch die Verzögerungen nichts an der Wichtigkeit des Ganztags für das EvB und die Stadt geändert habe: "Sie ist sinnvoll für das Schulprofil und kommt den Nachfragen der Eltern entgegen."

Die Ausschreibung soll nun am 13. März online veröffentlicht werden, für den 8. Mai, so der Plan, ist die Submission (Vergabe des Auftrags) vorgesehen. "Es wird eine Generalausschreibung sein. Das bedeutet, dass ein Unternehmen das ganze Projekt zugeschlagen bekommt und dann alle Gewerke selbst koordiniert", erläuterte Klewinghaus. Außerdem habe man auf die Lösung einer Funktionalausschreibung setzen müssen: "Wir favorisieren zwar eine Massivbauweise, aber es müssen alle Alternativen angeboten werden können", sagte er. Ansonsten könne ebenfalls eine Klage drohen.

Der weitere Fahrplan sehe eine Angebotsprüfung durch die zuständigen Gremien der Hansestadt vor: "Diese Prüfungsfrist ist auf 60 Tage angesetzt. Daher könnte Baubeginn bereits Ende Juli sein", erläuterte Klewinghaus. Dies sei jedoch ebenfalls abhängig von der Bauweise: "Es kann auch später begonnen werden. Das hängt davon ab, ob massiv gebaut wird, in Holzständerwerk-Bauweise oder auf andere Art und Weise", sagte von Rekowski. Vertraglich sei aber eine Ausführungszeit von maximal 15 Monaten festgelegt. "Das Gebäude soll im Oktober 2018 fertig sein. Der Termin hat eine hohe Verbindlichkeit und ist Chefsache", betonte von Rekowski.

Quelle: RP