später lesen Hückeswagen Der Verbindungsweg am Weierbach wird erneuert 2018-03-13

Er ist für viele Anwohner der Kölner- und Beethovenstraße sowie nicht zuletzt auch des im weiter oben gelegenen Neubaugebiets "Weierbachblick" eine beliebte und naheliegende Fußweg-Alternative zur Kölner Straße hinunter in die Stadt: Der Weg unterhalb des Friedhofs Am Kamp entlang des Weierbachs, der in die Weierbach- und Goethestraße mündend. Der Bauhof erneuert ihn derzeit.